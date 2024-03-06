Алексей Цыденов: «Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперек горла»

Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг циркулирующие слухи о том, что он якобы сразу после выборов уедет работать в Москву. Этой теме руководитель республики посвятил большой пост в соцсетях. Приводим его текст полностью:«Последние два месяца практически каждый день от разных людей слышу, что я после выборов президента ухожу в Москву. И что я стараюсь привлечь людей на выборы, не ради нашей страны и нашей республики, а ради того, чтоб потом себя куда-то пристроить. Куда меня только ни отправляют и в зампреды, и в полпреды, и в министры, и в РЖД.Если бы из слухов можно было молоть муку, то на пару тонн хлеба уже бы хватило).Кто-то очень старательно и настойчиво их раскидывает. Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперек горла)Причем у заказчика этих слухов, которому ну очень хочется или избавиться от меня, или зародить в сердцах людей сомнения в мой адрес, как ни прискорбно, в любом случае выигрышная позиция.Распуская слухи, что я изо всех сил стремлюсь покинуть Бурятию, пытаются создать образ, что я тут временщик и думаю не о людях и республике, а в первую очередь о своем карьерном росте. И надо клановые отношения выстраивать с ним (с главным распространителем слухов) потому что он то уж точно свой.А когда выяснится, что выборы прошли и я никуда не уехал, то следом пойдут такие же массовые слухи, что Цыденов так стремился в Москву, а его не взяли. И что он там никому не нужен и от него уже все отвернулись. Поэтому опять же надо клановые отношения выстраивать со своими, свои же вот они рядом, такие добрые и авторитетные.)К сожалению, такая технология манипуляции мнением людей очень эффективна. Потому что так всё подано профессинально «и в шапке дурак и без шапки дурак2.И чтобы я тут не сказал это всё легко разворачивается против - то ли лукавит, то ли оправдывается)Радует, что ждать осталось не долго. Жизнь всё расставит по своим местам.Как гласит народная мудрость: «Судить надо не по словам, а по делам».Мне есть, что предъявить на суд людей.И впереди еще более грандиозные задачи.P S. И еще. Земляки, приходите на выборы. Слухи слухами, а нам дальше жить. И для всей нашей страны и для нашей Бурятии имеет значение как пройдут выборы, а главное сколько людей придёт».Фото: «Номер один»