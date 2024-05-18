Политика и власть 18.05.2024 в 13:52

Глава Бурятии рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

Алексей Цыденов опубликовал пост о российско-китайском ЭКСПО
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем
Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале рассказал об итогах VIII ЭКСПО в Харбине, который открыл лично президент России Владимир Путин.

«Уже много раз говорил, что поскольку экономика России развернулась на Восток, это открыло, в первую очередь, возможности для нашей республики. Мы — ворота в Азию. Поэтому в своём выступлении перед участниками ЭКСПО я акцентировал, какие именно перспективы есть у китайских предпринимателей, инвесторов, предприятий, чтобы развивать сотрудничество с Бурятией», - написал глава.

По его словам, помимо уже отлаженного взаимодействия в таких отраслях, как вертолётостроение, угольная отрасль, строительство, замещение европейских товаров на китайские аналоги, у Бурятии большие перспективы в сфере сельского хозяйства, логистики, медицины и туризма:

«Например, в сфере агропромышленного взаимодействия Китай закупает всё больше зерна, открыл возможности для поставки свинины. Эти направления у нас в республике и так развиваются, но дополнительный спрос со стороны КНР придаст всей отрасли дополнительный импульс. В сфере логистики объёмы перевозимых грузов в направлении Азия — Европа растут, и такая тенденция сохранится в перспективе. Поэтому те мощности, которые мы наращиваем в сфере транзита грузов, будут обязательно востребованы. Транспортные хабы, складские помещения — это всё нужно уже сейчас, и спрос будет расти в будущем».

Причем, по словам Цыденова, услугами традиционной медицины уже сегодня интересуются люди со всех уголков страны. И сотрудничество с центрами китайской медицины позволит значительно увеличить предложение.

«В сфере туризма представил проект «Пять морей и озеро Байкал», реализацию которого начали при поддержке нашего Президента. Большие экологичные курорты создадут новые рабочие места, станут драйверами развития прибайкальских территорий. Прямо здесь, на полях ЭКСПО, нашли новые контакты, заинтересованных китайских предпринимателей, которые вышли с конкретными предложениями по развитию машиностроения, строительства и в других областях. А, например, российско-китайский центр медицины из города Харбин уже рассматривает возможность выступить инвестором медицинских проектов в Бурятии».

По словам Алексея Цыденова, главным результатом этого и подобных мероприятий становятся новые возможности для республики, для жителей, предпринимателей, специалистов. Поскольку такие формы международного сотрудничества взаимовыгодны для всех участников.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова.
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