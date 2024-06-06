Для Улан-Удэ покупают дорожную метеостанцию

У Бурятского гидрометцентра в Улан-Удэ вот-вот появится своего рода конкурент. Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ хочет приобрести и установить в городе автоматическую дорожную метеостанцию.

Улан-Удэ обретет «зрелость»

Эта покупка - очередной шаг в развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, которая поэтапно создается уже достаточно давно. ИТС, напомним, предполагает внедрение в жизнь современных решений, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. Дороги целенаправленно насыщают видеокамерами, контроллерами, датчиками, другими умными приспособлениями и сводят получаемую ими информацию в единый центр обработки данных. Теперь дело дошло и до метеостанции.

Метеостанцию планируют установить невдалеке от Удинского моста и интегрировать в ИТС. Ее смонтируют в текущем году на ул. Бабушкина, в районе Городского дворца детского и юношеского творчества (по направлению в сторону Центрального рынка). На противоположной стороне улицы находится магазин «Колорит». Это всем известные ориентиры.

Не загородит ли метеостанция обзор водителям проезжающих здесь машин? Ведь ее предполагается разместить в месте соединения двух дорог, на своего рода «островке безопасности», который там имеется. Движение здесь достаточно интенсивное.

- Там ничто не должно мешать обзору, дорожному движению. Место выбрано не просто так. Есть рекомендации, что метеостанцию можно поставить в центральной части города. Конечно, будет погрешность, так как Улан-Удэ – город относительно протяженный, через него протекают две реки, погода в разных частях может отличаться. Поэтому и была рекомендация, чтобы поставить в районе реки, там средняя погода примерно должна совпадать с ее показателями в иных местах города. Место рассматривали вместе с нашим Центром управления ИТС, - говорит председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-Удэ Юрий Ткачев.

Он отметил, что город реализует четвертый этап развития ИТС.

- ИТС оценивается по уровню зрелости. Установка базовой метеостанции дает возможность с базового нулевого уровня подняться на первый уровень зрелости. Тем самым мы планируем претендовать на дополнительное финансирование в дальнейшем. Мы показываем, что ИТС Улан-Удэнской агломерации развивается. Всего уровней зрелости ИТС - три. Большинство городов Российской Федерации находится на нулевом уровне зрелости, за исключением буквально нескольких городов, - подчеркнул председатель комитета.

Метеостанция, пояснил он, должна быть смонтирована на опоре. Это не будет габаритное наземное сооружение наподобие будки или контейнера, перекрывающего обзор водителям.

Метеодатчики позволят измерять атмосферное давление воздуха, относительную влажность воздуха, температуру воздуха (от - 60 до +85 градусов Цельсия), скорость воздушного потока (до 60 км/час) и его направление по всем 360 градусам и т. д.

Большой интерес представляет датчик температуры и состояния дорожной поверхности. Так, с его помощью можно будет измерить температуру поверхности покрытия в диапазоне от -50 до +70 градусов Цельсия.

Более того, можно будет измерить толщину того, что непогода нанесла на дорогу. Например, диапазон измерения толщины отложений на поверхности для воды составляет от миллиметра до 10 миллиметров. Для снега тоже. А для льда – от миллиметра до 20 миллиметров.

Поможет горожанам

Муниципалитет будет анализировать данные от метеостанции и предпринимать соответствующие действия. Допустим, если в районе метеостанции идет обледенение и затруднено движение, то гражданам порекомендуют воспользоваться муниципальным транспортом. Новую дорожную «метеофишку» Улан-Удэ установит Ростелеком, который стал подрядчиком в дальнейшем развитии ИТС. Недавно компания выиграла очередные торги на сумму более чем 41 млн рублей. В перечень работ, которые выполнят на эти деньги, вошла и установка метеостанции.

Улан-удэнцы, подписанные на телеграм-канал комитета по транспорту, уже привыкли, что там постоянно выкладывается оперативная информация о дорожной ситуации. К примеру, сообщения такого типа: «На перекрестке ул. Калашникова и пр. Строителей произошло ДТП с участием двух автомобилей. Занята правая полоса. Движение затруднено. Будьте внимательны на дороге!».

Сообщения иллюстрируются соответствующим скриншотом видеокадра, на котором столкнувшиеся автомобили для наглядности даже обводятся красной рамкой. Это один из элементов реальной пользы, которую приносит улан-удэнская ИТС. Хотя, конечно, это является побочным, так сказать, продуктом ее работы. Главная задача – определять степень загруженности улиц (в том числе из-за случившихся ДТП) и гибко регулировать трафик, по-умному переключая сигналы светофоров.

Будет ли информация от дорожной метеостанции аналогично где-нибудь выкладываться, чтобы рядовые жители города могли с ней ознакомиться?

- В дальнейшем, возможно, будем рассматривать возможность трансляции ее на табло. Может быть, в районе метеостанции установим широкоформатное табло. Такие мысли были. Но это все требует финансирования. Или еще куда-нибудь будем передавать. Возможно, в наш телеграм-канал, - не исключает Юрий Ткачев.

На опыте работы первой метеостанции, муниципалитет определит, есть ли резон увеличивать их количество.

Поясним, что температура воздуха, которую зимой будет измерять дорожная метеостанция, не станет являться основанием для принятия решения об отмене занятий в школах. В этом вопросе муниципалитет по-прежнему планирует опираться на официальные сведения Бурятского гидрометцентра.

На улицах все больше «глаз»

ИТС работает круглосуточно и состоит из целого ряда модулей и подсистем различного назначения. «Мозгом» системы является Центр обработки данных, управления дорожным движением, а также Центр управления и мониторинга общественного транспорта. А ее «щупальца» - это видеокамеры, светофоры, детекторы транспорта, дорожные контроллеры. «Мозг» и «щупальца» соединены «нервами» в виде каналов связи.

Помимо метеостанции, «Ростелеком» должен установить на шести светофорных объектах столицы Бурятии 12 новых камер видеонаблюдения. Одна появится на светофорном объекте у ТРЦ «Мед», еще одна - на ул. Шумяцкого («Акбэс»), три камеры установят в районе ул. Автотранспортная - ул. Дорожная.

Кроме камер, на этих шести светофорах поставят детекторы транспорта и дорожные контроллеры. Соответственно, эту электронику интегрируют в общую систему.

Детекторы транспорта будут довольно продвинутыми. Разрешение их видеокамер - не менее FULL HD. Они будут распознавать не менее шести типов транспортных средств. Детекторы станут передавать в Центр обработки данных массу информации: общее число транспорта, проехавшего за определенный период, среднюю скорость движения по полосе и среднюю скорость всего транспортного потока, занятость полосы, интервал следования транспортных средств по полосе и др. Даже с разбивкой по количеству транспортных средств разных типов, прошедших по полосе.

И зима не спасет автомобилистов от внимания детекторов. Они снабжены системой антиобледенения и антизапотевания стекла.

От камер видеонаблюдения тоже сложно будет скрыться. В них предусмотрена дальность подсветки на расстоянии не менее 100 метров, оптическое увеличение объектива и система шумоподавления. Здесь же 360-градусное панорамная проекция и способность камеры делать значительный наклон. Не говоря уже о наличии видеоаналитики: пересечение линии, вход в зону, автотрекинг, детектор движения и другие характеристиках.

В целом система дорожного слежения в Улан-Удэ развивается по принципу «углубить и расширить». Впрочем, думаем, в этом направлении идут и другие системы слежения в городе. Так как поток идущих данных будет увеличиваться, для ИТС приобретаются дополнительные серверы, накопители данных, коммутатор. Качество работы новых частей ИТС проверят в ходе испытаний, которые проведет специально созданная комиссия. После предварительных испытаний проведут опытную эксплуатацию и, собственно, приемочные испытания.

Фото: «Номер один»