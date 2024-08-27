Алексей Цыденов: «Мне дали возможность сделать что-то лучше для регионов, для страны»

Глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов дал интервью президенту «Минченко Консалтинг», президенту РАСО, директору Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО Евгению Минченко.- Указом президента №623 от 22 июля текущего года была создана 21 комиссия Госсовета по всем направлениям развития государства, а также назначены председатели комиссии. Мне президент доверил комиссию по нацпроекту «Эффективная транспортная система». До этого я также возглавлял комиссию Госсовета в сфере транспорта.Состав новой комиссии большой, сейчас 102 человека. Поэтому есть и более сокращенный состав в виде президиума. Из опыта предыдущей комиссии собираемся мы по необходимости, но в среднем ежеквартально точно, иногда чаще. За период с 2018 года прошло 55 заседаний комиссии и подкомиссий – чаще, чем раз в квартал. Как набираются вопросы, как есть задача в короткий срок что-то решить – комиссия собирается.Вопросы для рассмотрения на комиссии идут и от субъектов РФ, и от федеральных органов власти (Минтранс в первую очередь, Минстрой, Минпром), и от организаций в сфере транспорта. Это всегда конкретные вопросы, касающиеся регионов. Системные вопросы от организаций, например, РЖД, операторов аэропортов или пассажирских перевозчиков и т.п.От федеральных органов и министерств идут запросы, когда в соответствии с поручениями президента, для доклада президенту, для решения какой-то поставленной задачи, нужна в том числе и позиция комиссии. Сейчас уже практически все серьезные вопросы и поручения президент дает правительству для рассмотрения совместно с комиссиями Госсовета.Это механизм отработки с субъектами, с губернаторами, с экспертным сообществом. Так что технология за прошедшие годы отточилась.- На самом деле многие проблемы уже разрешились, какие-то в процессе. Например, президент проводил Госсовет по автомобильным дорогам, где наша комиссия была ключевой по формированию повестки, вопросов, предложений.На нем утверждались основные параметры нашего проекта «Безопасные и качественные дороги»: что необходимо сделать, чтобы достигать 50% нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения и 85% нормативного состояния дорог агломерации. Именно эти показатели заложены в рамках национального проекта до 2024 года.На том же заседании обсуждалось и распределение акцизов. Вопрос в том, что 25,1% акцизов, собираемых с топлива, распределяется через Федеральный дорожный фонд в региональные дорожные фонды. И, в зависимости от состояния дорог, это позволяет поддержать те субъекты, у которых наиболее тяжелое состояние. И в целом формируется общероссийский подход, чтобы не было такого, что у одних регионов все «в шоколаде», у других все тяжело.Также было отдельное совещание президента, которое готовила комиссия по вопросам внутреннего водного транспорта. Там в целом была необходимость обеспечения гарантированных глубин на единой глубоководной системе. Это Волга, Кама, в первую очередь. И в соответствии с этим совещанием дано поручение президента, которое сегодня ложится в основу нацпроекта. А это Волга полностью, Городец, Багаевка, гидроузлы – все очень капиталоемкие мероприятия, чтобы обеспечить полностью единую глубоководную систему глубиной 4 метра. Гарантированную осадку 3,6 метра для судов. Также вопрос был о развитии электротранспорта на речках, поддержка создания инфраструктуры зарядки, поддержка мероприятий по производству в России судов, в том числе на электроходу.С подачи всех губернаторов и при активной подготовке нашей комиссии было отдельное заседание Госсовета по общественному транспорту: меры поддержки закупки автобусов, троллейбусов, трамваев, программы лизинга, субсидирования. А это потом и прямые поручения президента в выделении средств. То, что было актуально для регионов, мы консолидировали, отработали с правительством, с Минтрансом, вышли на президента.С учетом актуальности вопроса президент в своем послании отметил необходимость обновления общественного транспорта. И это легло в указ президента с конкретными параметрами о том, что у нас 85% общественного транспорта должно быть не свыше нормативного срока службы к 2030 году.В результате совместной работы федерального правительства и регионов финансирование в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло более чем в шесть раз, а обновление подвижного состава выросло за тот же период более чем в четыре раза, а по линии Минтранса – вообще в 11 раз. Кстати, к концу 2024 года обновление увеличится еще на 50%. А ведь потребность в обновлении, по нашим подсчетам, в период 2023-2030 годы в регионах составляет почти 60 тысяч единиц техники (автобусов, троллейбусов и трамваев).Ну и в целом по многим вопросам: по авиации, по субсидированию авиаперевозок, по работе с аэропортами, естественно, по работе железных дорог, особенно на Восточном полигоне, и так далее. То есть комиссии Госсовета - это механизм взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной власти.Все министерства, включая Минтранс, в любом случае и сами, без комиссии, напрямую работают с регионами, слушают запросы. Все равно у каждого губернатора есть контакт с министром. То есть мы в данном случае не являемся единственным окном для взаимодействия министерств и регионов. Но при этом все равно, когда один губернатор обращается – это одно, но если есть консолидированное мнение многих губернаторов, то тогда этому вопросу, инициативному предложению, придается большее значение, и тогда оно рассматривается уже более системно.- Революций мы не совершали и не планируем. Но надо отметить, что любой вопрос, который в итоге выносится на рассмотрение уже непосредственно к президенту, в результате имеет системные и масштабные решения. Тот же общественный транспорт. Да, эту тему можно считать традиционной, но после внимания президента, объемы господдержки были существенно увеличены.Акцентированное внимание на внутренний водный транспорт - тоже инициатива комиссии и, в первую очередь, регионов волжского бассейна. Мероприятия по обеспечению гарантированных глубин дорогостоящие, десятки миллиардов, но в итоге президент принял все решения.Сейчас президент большую часть докладов от правительства по системным вопросам принимает после согласования комиссии, и поэтому в министерствах у нас налажено более тесное взаимодействие. В целом, по-настоящему, это достаточно конструктивная работа.Мы тоже понимаем, что у регионов есть «хотелки», а есть реалистичные возможности государства что-то решать, что-то откладывать до лучших времен. Поэтому это компромисс, но в любом случае – это взаимодействие.Я со своей стороны, как председатель комиссии, на самом деле, на своем уровне многие «хотелки» регионов не выношу на рассмотрение комиссии. На комиссии смотрятся системные вопросы. А рассматривать конкретные предложения конкретного региона о строительстве моста, или ремонте определенного участка дороги и т.д. – не конструктивно. Как рассматривать? Голосовать членами комиссии? Этому региону дать мост, а этому не давать?! Поэтому на комиссии смотрятся общие правила, в том числе распределения субсидий, общие критерии и подходы. Смотрятся решения, влияющие если не на все, то на несколько регионов, например, развитие Восточного полигона железных дорог и т.п.Не все вопросы, которые инициируют губернаторы, выносятся на комиссию, но с губернаторами все равно я проговариваю. Я со всеми на связи, у нас активное взаимодействие.- На самом деле и то, и то. Причем все-таки больше бремя, чем ресурсы.Поясню, почему. Для понимания такой виртуальный пример. Мы собрали с друзьями клуб рыбаков. И меня избрали в этом клубе рыбаков председателем клуба. Я что, как председатель клуба рыбаков, должен за счет других участников клуба у себя иметь более дорогой спиннинг или лучшие блесны? Или я все-таки должен организовать работу так, чтобы у всех у нас были лучшие места для рыбалки, лучшие возможности и так далее? Конечно, меня назначили не ради персональных преференций, а ради общего результата.На самом деле статус председателя комиссии во многом еще даже руки связывает. Ты должен быть примером и действовать строго по правилам. Я знаю примеры некоторых регионов, которые постфактум корректировали статотчетность по нормативному состоянию дорог или за отчетной датой увеличивали протяженность региональных дорог и в результате получали большее финансирование. Таких случаев немного, но они есть. Я себе такое позволить не могу.Но сказать, что председательство в комиссии – это исключительное бремя, тоже нельзя. Всё-таки просто за счет того, что ты волей-неволей постоянно в общении с руководством правительства, министерств и ведомств, с руководителями госкомпаний, таких, как РЖД, то ты имеешь возможность по своим текущим вопросам более оперативно обратиться. Иногда просто оперативно попасть на прием – уже достижение.В председательстве в комиссии есть определенные преимущества, но времени она занимает много. На подготовку к комиссии, на разговоры с губернаторами по разным сложным вопросам, по работе с министерствами.У каждого губернатора своей работы достаточно. Но как председатель комиссии Госсовета ты вынужден еще и много времени тратить на отработку вопросов с министерствами. При этом многие вещи дистанционно не решаются. Надо лететь в Москву, чтобы качественно отработать. Когда ты просто участник, ты можешь по ВКС отработать. А когда ты должен все подготовить, ты волей-неволей должен отрабатывать личными встречами.Но главное – это не то, что работа комиссии занимает много времени, что ты вынужден погружаться в вопросы не только своего региона, но и других регионов и организаций.Главное то, что тебе доверил президент. Тебе дали возможность сделать что-то лучше для регионов, для страны, в той сфере, в которой ты разбираешься. И это определяющий фактор. Это главная ответственность и главный мотиватор. Определяющий фактор работы - не подвести!- До этого всю организационную и подготовительную работу Госсовет и координацию работы комиссий вел Игорь Евгеньевич Левитин. У Игоря Евгеньевича большой опыт как министра транспорта и как помощника президента. Поэтому у него было свое видение, и он на самом деле очень активно работал с комиссиями и очень активно работал с федеральными органами. Это, конечно, много давало для комиссии, и это, безусловно, имело свой эффект. Особенно в сфере транспорта.Алексей Геннадьевич имеет опыт губернатора, и он точно понимает, что нужно губернаторам, как работают на земле, какие проблемы. Он уже высказался официально, сказал: «Губернаторы, я с вами».Это дорогого стоит. Мы понимаем, что формат работы комиссий в любом случае будет меняться, потому что всегда многое зависит от лидера процесса.Но сутевые вещи не поменяются. Деятельность комиссий, взаимодействие губернаторского корпуса с правительством серьезно не поменяется.Поддержку со стороны Алексея Геннадьевича мы уже чувствуем. Настрой такой, что он, в первую очередь, настроен поддерживать губернаторов.Плюс поменялось управление по обеспечению работы Госсовета. Его возглавил Владимир Александрович Симоненко, ранее работавший начальником экспертного управления администрации президента. Он хорошо понимает механизм работы правительства, нормативные документы, порядок принятия решения, подготовки решений, какие аргументы являются аргументами, а какие – это просто «хотелки». И его подход, с учетом его опыта и компетенции, тоже немножко другой.И еще ведь частично состав правительства поменялся. Поэтому какие-то изменения будут, но, повторюсь, главные и стратегические принципы работы все-таки уже заложены, они были сформированы до этого и показали свою эффективность.Фото: предоставлено правительством Бурятии