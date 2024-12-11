Диалог с главой Бурятии

Во вторник, 10 декабря Алексей Цыденов провел очередной прямой эфир в социальных сетях. Глава Бурятии пообщался с населением на самые волнующие людей темы, принял ряд важных решений. Несмотря на то, что вопросов в этом году от жителей поступило заметно меньше, прямые эфиры стали важным инструментом в формировании диалога население-власть.На самом деле прямой эфир Алексея Цыденова был весьма насыщенным. С другой стороны, по сравнению с предыдущими годами жители затрагивали гораздо меньшее количество проблемных тем. Это связано, во-первых, с тем, что совсем недавно прошла пресс-конференция главы республики, где он, отвечая на вопросы журналистов, уже прокомментировали самые злободневные вопросы.Во-вторых, многие из старых тем сегодня стали неактуальны. Например, исчезла очередь в детские сады, третья смена в школах, стало меньше лесных пожаров и бродячих собак. То есть, самые социально острые проблемы, которые были актуальны несколько лет назад, сегодня уже практически решены, либо не так сильно бросаются в глаза людям.В-третьих, в Бурятии на сегодняшний момент удалось наладить эффективную систему взаимодействия власти и населения, благодаря которой многие вопросы снимаются сразу же на местах. В нее входят и постоянные поездки Алексея Цыденова по районам, где он с жителями напрямую обсуждает все болевые точки. И система Инцидент-менеджмент, благодаря которой жители оперативно получают ответы по сути своего вопроса в социальных сетях.Еще одна тенденция прямого эфира – большая часть вопросов были по конкретным объектам или локальным проблемам.- Вопросы были достаточно типовые, ожидаемые. Много вопросов по дорогам, по электрическим сетям. Вопросы были по здравоохранению. Были и локальные вопросы, по конкретным адресам: по подключению, теплу. Вопросы по школам. В общем, жизненные вопросы. Люди спрашивали о том, что их непосредственно волнует. Хочется подчеркнуть, что вопросы были не системного характера, а конкретные. Наверное, это говорит о том, что системно ситуация более-менее нормальная, - говорил Алексей Цыденов по итогам прямого эфира.Из больших системных вопросов, которые звучали во время прямого эфира, глава региона выделил два: это перебои с подачей электричества и общественный транспорт.- По электросетям с одной стороны ситуация сложная, с другой у нас уже в рамках программы «Чистый воздух» есть деньги на модернизацию сетей в Улан-Удэ. Что касается районов: работаем сейчас с Минэнерго и будем работать дальше. Понимаем проблему, поддержку президента имеем. Сейчас главное с правительством России и с федеральными Россетями доработать до конца, - говорил Алексей Цыденов.Прямой эфир получился насыщенным и в части реакции на проблемы людей. Причем, реагировали не только министры и главы муниципалитетов. Так, главный врач Заиграевской районной больницы Виталий Бабаев по итогам прямой линии лично проверил качество обслуживания в Новобрянской больнице, по которой поступило обращение:- От лица всего коллектива хочу заверить вас, что мы внимательно относимся к каждой жалобе и обращению, - написал Виталий Бабаев. - После завершения прямой линии я лично провел обход в стационаре с. Новая Брянь. На сегодня там проходят лечение более ста пациентов. Побеседовав с каждым из них, я убедился, что ни одно обращение на грубое отношение со стороны медицинского персонала не поступало. Мы также обсудили важные аспекты их пребывания в больнице - начиная от качества лечения до вопросов питания. Все пациенты отметили высокий профессионализм наших медицинских работников. Напоминаю, что только в Новобрянскую больницу в этом году пришли работать четыре новых специалиста: два терапевта, хирург и анестезиолог-реаниматолог. Эти специалисты уже внесли значительный вклад в повышение качества медицинских услуг.Во время эфира прозвучал и ряд поручений от главы региона. Так, Минсозащиты республики поручено распространить региональную выплату участникам СВО на бойцов, которые с августа проходят военную службу по контракту в Курской области. А также - увеличить сумму сертификата на жилье для детей-сирот с 2,8 до 3,5 млн рублей.Фонду «Защитники Отечества» поручено помочь волонтерам приобрести оборудование для ДНК-тестирования. Компании «Бурятэнерго» - модернизировать трансформатор в СНТ Победа. Перечислять все поручения можно очень долго.Кроме того, еще до прямого эфира прошло совещание у Алексея Цыденова с министрами и главами районов, где обсуждали вопросы, которые поступили заранее. По его итогу было решено ввести бесплатный проезд для детей из многодетных семей в муниципальном транспорте. Зампред правительства – министр здравоохранения Евгения Лудупова получила поручение найти фельдшера в село Горхон. А министр природных ресурсов Наталья Тумуреева - определить режимы доступа в лес в пожароопасный период, чтобы туристические группы, в том числе детские могли ходить в походы.В целом же формат прямых эфиров с Алексеем Цыденовым в Бурятии прижился и стал уже привычным (но не единственным) способом прямого взаимодействия населения и руководства республики.- Откровенный разговор с жителями импонирует людям, этот формат очень интересен в плане взаимодействия власти и народа. Особенно порадовали слова Алексея Цыденова, что отток населения практически прекратился. Руководство республики и наших вузов делают многое для того, чтобы наши дети - выпускники школ - получали качественное образование на родине. Для этого у нас в городе реализуется грандиозный проект по созданию международного кампуса с хорошо развитой инфраструктурой, современными аудиториями и уютным общежитием, - прокомментировал прямой эфир кандидат социологических наук, заведующий кафедрой теории социальной работы БГУ Алексей Бадонов.Между тем, формат прямых эфиров будет продолжатся. Он уже стал традиционным, и в руководстве Бурятии намерены продолжить этот проект.- Хотелось бы сказать нашим землякам, что мы не расслабляемся. Работали и будем работать. Такие эфиры будут проводиться ежегодно. Вопросы, которые поступили, будем отрабатывать все, - сказал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии