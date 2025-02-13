Политика и власть 13.02.2025 в 09:20

«Согласен»: Владимир Путин поддержал главу Бурятии в совершенствовании закона «Об охране озера Байкал»

Алексей Цыденов обозначил в обращении президенту ряд проблем, которые требуют немедленного решения
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Текст: Иван Иванов
«Согласен»: Владимир Путин поддержал главу Бурятии в совершенствовании закона «Об охране озера Байкал»
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к президенту России Владимиру Путину по совершенствованию законодательства в области охраны озера Байкал. В обращении он упомянул ряд проблем, которые на сегодняшний день существуют в Центральной экономической зоне озера и требуют скорейшего решения. Президент России наложил резолюцию «согласен» на письмо Алексея Цыденова с просьбой доработать законопроект и принять его в весеннюю сессию и особо подчеркнул, что решение указанных проблем возможно с условием компенсационных лесовосстановительных мероприятий и недопущением злоупотребления принимаемыми нормами.

Глава Бурятии обозначил в обращении президенту ряд проблем, которые возникают из-за несогласованности корректировок законодательств и вследствие чего не исполняются поручения президента.

- Первое - защита населенных пунктов от лесных пожаров. Создание противопожарных разрывов на границе населенного пункта невозможно в связи с запретом на рубец деревьев. Поручение президента России о законодательном решении данного вопроса было дано еще в 2017 году. Не исполнено, - отметил в письме Алексей Цыденов.

Также не исполнено поручение президента России по строительству очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах, данное в 2018 году. Главным фактором, препятствующим строительству, является запрет перевод земель из лесного фонда под земли промышленности для строительства очистных, рубка деревьев в месте строительства очистных и под инженерные коммуникации.

Кроме того, нерешенными остаются проблемы по переводу земель под кладбища из лесного фонда. Нормы закона «Об охране Озера Байкал» от 1999 года также препятствуют ремонту дорог и мостов, строительству селезащитных сооружений, что особенно актуально в связи с селеопасной ситуацией над картнакопителями Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Текущая редакция закона мешает подведению инженерной инфраструктуры (съезд с дорог, линий электропередач, очистные) к объектам туризма.

Большой проблемой сохраняется невозможность оформления земельных отношений. Так, жители не имеют право оформить земельные участки в собственность, невозможно предоставление в собственность земель многодетным семьям, сиротам, участникам СВО. На данной территории не может быть реализована семейная и дальневосточная ипотека.

Как отметил глава Бурятии в письме президенту, большая часть перечисленных проблем не являются природоохранными нормами, заложенными в федеральном законе «Об охране озера Байкал» от 1999 года, а являются следствием несогласованности последующих корректировок законодательства, в том числе Лесного кодекса, Земельного кодекса и других нормативных актов.

Также Алексей Цыденов подчеркнул, что законопроект не затрагивает правоотношения в нацпарках, заповедных и других особо охраняемых природных территориях, и распространяется только на иные территории ЦЭЗ, не относящиеся к ООПТ.

- Представляется целесообразным правительству России совместно с Российской академией наук, Генеральной прокуратурой, руководством Республики Бурятия и Иркутской области, во взаимодействии с депутатами Государственной Думы доработать законопроект и принять его уже в весеннюю сессию. Решить указанные проблемы, с условием компенсационных лесовосстановительных мероприятий и недопущением злоупотребления принимаемыми нормами, - заключил Алексей Цыденов.
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