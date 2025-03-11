Политика и власть 11.03.2025 в 11:54

Иркутяне наблюдают за главой Бурятии

Власти соседнего региона обещали Алексею Цыденову поддержку в байкальском вопросе
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Текст: Андрей Константинов
Иркутяне наблюдают за главой Бурятии
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
10 марта глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с руководителем Законодательного собрания Иркутской области Александром Ведерниковым. В рамках встречи стороны обсудили общие для обоих регионов вопросы. В их числе охрана озера Байкал, обеспечение комфортной жизни на берегах озера, а также развитие туристической отрасли.

- У нас много совместных вопросов. Один из основных – Байкал. Мы сейчас движемся по закону об охране озера Байкале. В сфере природоохранного законодательства, обращения с отходами. Также у нас реализуется общий туристический проект – «5 морей и озеро Байкал». В общем, точек соприкосновения много, поле для взаимодействия большое, - отметил Алексей Цыденов.

В свою очередь Александр Ведерников поддержал инициативы главы Бурятии в вопросах озера Байкал и отметил, что республика является первопроходцами в федеральном законодательстве.

- По многим вопросам федерального законодательства мы наблюдаем, как вы идете первопроходцами. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы в рамках межпарламентских соглашений плотно сотрудничаем, шпионим лучшие практики, полезные вещи. Мы качаем тему по жидким бытовым отходам, потому что регуляторная гильотина освободила всех от лицензирования. То, что как раз помогло бы вокруг Байкала наладить учет жидких бытовых отходов, но ждем федерального закона. Я думаю, что все проблемы, связанные и с жизнью вокруг Байкала, и с обеспечением прав жителей, но и с задачами, которые ставит президент по развитию туризма, они нас объединяют в одну команду, - подчеркнул Александр Ведерников.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

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