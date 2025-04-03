Политика и власть 03.04.2025 в 09:12

Глава Бурятии рассказал Владимиру Путину об успехах республики

Особый акцент Алексей Цыденов сделал на мерах поддержки бойцов и ветеранов СВО
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии рассказал Владимиру Путину об успехах республики
2 апреля в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи руководитель республики рассказал об основных макропоказателях развития региона, задачах и приоритетах на ближайшую перспективу. Также глава Бурятии представил результаты реализации нацпроектов и инвестиционных проектов.

Свой доклад Алексей Цыденов начал с поддержки военнослужащих и ветеранов СВО.

«Первая задача»

«Первая задача – это сделать всё, чтобы помочь нашим ребятам быстрее победить, чтобы они могли уже с победой вернуться домой. У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята там чувствовали себя спокойно, понимали, что дома все в порядке, в первую очередь с детьми, с родителями. Это и бесплатное питание детей в школах всех возрастов, всех классов, в СПО в том числе; бесплатный уход за родителями, теми, которые требуют социального сопровождения, - в общем, много у нас разных мер. Плюс мы с прошлого года, и в этом году продолжаем, тем, кто пропал без вести, мы полностью близким компенсируем затраты на ЖКХ. Адаптивный спорт развиваем: ребята, которые возвращаются, у нас уже и спортом занимаются, уже есть первые выигравшие на всероссийских соревнованиях», - сообщил Алексей Цыденов.

Бурятия разработала и реализует комплекс мероприятий по снабжению воинских соединений необходимыми средствами ведения боя. Кроме того, в республике созданы новые производства для поддержки фронта.

«У нас ТОР «Патриотическая», это президентская дальневосточная субсидия, то что Юрий Петрович Трутнев говорит, мы открыли новое производство: робототехнические комплексы, наземные беспилотники, FPV», - отметил Алексей Цыденов.

«Люди талантливые, и надо дать им возможность работать», - поддержал президент.

Нацпроекты: результаты и перспективы

Говоря о показателях социально-экономического развития региона, Алексей Цыденов отметил рост промышленного производства, который составил 32% с 2019 года, а в прошлом году - 5%.

«К 2019 году рост промышленности идет, и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция. По росту заработной платы у нас неплохая ситуация. Сегодня 69 тысяч – это средняя заработная плата, средний доход – 54. Мы 32-е место по Российской Федерации занимаем. Если очистить от инфляции, то в прошлом году плюс 5 процентов рост, уже очищено от инфляции. Понятно, что всегда хочется больше, но динамика есть в этом плане тоже.

По инвестициям мы в 15-й группе, то, что АСИ нас оценивает. В прошлом году нам дали приз по достижению самой быстрой динамики роста», - рассказал Алексей Цыденов.


«По инвестициям хорошо идете. За счет чего?», - попросил уточнения президент.

«В основном ваши проекты – модернизация Восточного полигона, ЛЭП-500, крупные проекты. В этом году они свернулись, поэтому есть немножко снижение с учетом сворачивания таких крупных проектов», - отметил глава Бурятии.

Он озвучил основные результаты реализации нацпроектов, запущенных по поручению президента.

«Владимир Владимирович, хотел бы отдельно обратить внимание на нацпроекты на ваши прямые поручения. У нас 46 новых детских садов построено, 41 новая школа, это не капремонт. Капремонт у нас – 91 школа, а это новое строительство. Полностью ликвидировали третью смену, полностью ликвидировали очереди в детские сады», - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также доложил о работе пансионата для пожилых «Нарата», который является уникальным с воем роде социальным объектом. И подчеркнул, что нацпроекты стали основой «существенного развития и модернизации» в регионе.


«96 объектов культуры, 62 объекта спорта, в том числе больших, таких как лукодром, как центр единоборств. 106 объектов здравоохранения как построено, так и капитально отремонтировано. Существенное развитие и модернизация всей системы. Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам. 1830 километров дорог сделали в рамках действующих нацпроектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идет», - заключил Алексей Цыденов.

С участием президента России в Бурятии запущен крупнейший в России горно-обогатительный комбинат по цинку и разрабатывается крупнейшее в России бериллиевое месторождение. Глава республики сообщил о его запуске в этом году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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