Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых правилах отдыха детей в детских лагерях. Теперь первоочередное право на путевки будет у детей из многодетных семей и детей участников СВО.

- Внесли важные изменения, касающиеся отдыха и оздоровления детей в детских лагерях. Заявления многодетных семей при распределении путёвок в лагеря будут рассматриваться в первоочередном порядке, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Первоочередное право также имеют дети участников СВО, получивших первую группу инвалидности во время несения воинской службы, а также дети военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской, Белгородской и Брянской областей.

Внеочередное право на получение путёвок имеют дети участников СВО, пропавших без вести или попавших в плен.

- Также мы разработали новый порядок по оздоровлению детей с ограниченными возможностями по здоровью. Ранее отдых и оздоровление для ребят с ОВЗ обеспечивался на общих основаниях. Теперь мы будем точечно выделять квоты исходя из потребности специально для таких детишек. Это даст возможность увеличить охват детей с ОВЗ летним отдыхом в оздоровительных лагерях, - отметил глава.

Фото: loon.site