Политика и власть 13.05.2025 в 12:54

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых правилах отдыха детей в детских лагерях

Теперь первоочередное право на путевки будет у детей из многодетных семей и детей участников СВО
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых правилах отдыха детей в детских лагерях

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых правилах отдыха детей в детских лагерях. Теперь первоочередное право на путевки будет у детей из многодетных семей и детей участников СВО.

- Внесли важные изменения, касающиеся отдыха и оздоровления детей в детских лагерях. Заявления многодетных семей при распределении путёвок в лагеря будут рассматриваться в первоочередном порядке, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Первоочередное право также имеют дети участников СВО, получивших первую группу инвалидности во время несения воинской службы, а также дети военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской, Белгородской и Брянской областей.

Внеочередное право на получение путёвок имеют дети участников СВО, пропавших без вести или попавших в плен.

- Также мы разработали новый порядок по оздоровлению детей с ограниченными возможностями по здоровью. Ранее отдых и оздоровление для ребят с ОВЗ обеспечивался на общих основаниях. Теперь мы будем точечно выделять квоты исходя из потребности специально для таких детишек. Это даст возможность увеличить охват детей с ОВЗ летним отдыхом в оздоровительных лагерях, - отметил глава.

 

Фото: loon.site

Теги
правительство бурятии алексей цыденов

Все новости

Жителей Бурятии приглашают на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
13.05.2025 в 14:06
Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии
13.05.2025 в 13:49
Бурятия презентовала гастрофестиваль «Боргойская баранина» на международной выставке
13.05.2025 в 13:42
Конституционный суд отменил сроки давности в делах о приватизации
13.05.2025 в 12:55
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о новых правилах отдыха детей в детских лагерях
13.05.2025 в 12:54
Три кота разорили бизнесмена из Бурятии
13.05.2025 в 12:25
Опека отделалась выговором за младенца, впавшего в кому
13.05.2025 в 12:07
Офтальмохирурги Бурятии научились справляться с вывихом хрусталика
13.05.2025 в 12:05
В пригороде Улан-Удэ открылось два МФЦ
13.05.2025 в 11:52
В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей
13.05.2025 в 11:43
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России
В Стамбуле могут начаться переговоры о завершении вооруженного конфликта
11.05.2025 в 14:45
Ветерану на 9 мая подарили куриные косточки
Чиновники в Якутии извинились за некорректный подарок и презентовали более уместный продовольственный набор
11.05.2025 в 14:39
Министр экономики Бурятии решила уволиться
Она написала заявление по собственному желанию
10.05.2025 в 16:10
Улан-Удэ стал местом встречи двух представительных органов власти
Народный Хурал Республики Бурятия принял делегацию депутатов Великого Государственного Хурала Монголии
08.05.2025 в 20:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru