Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с жителями Заиграевского района

Жители Заиграевского района смогли задать вопросы главе Бурятии Алексею Цыденову в рамках встречи с населением. Жителей района волновало состояние дорог, строительство и ремонт образовательных и культурных учреждений, защита населенных пунктов от воды и другие. По всем озвученным вопросам глава Бурятии и члены правительства республики дали разъяснения, приоритетные вопросы взяты в работу и на контроль.

Один из вопросов касался отсыпки береговой полосы реки Курба у села Унэгэтэй.





- В результате повышения уровня реки в 2023 году был размыт участок берега. В последующем снизился уровень реки, изменилась скорость потока. После этого началось разрушение берега. Сейчас идет интенсивный размыв береговой полосы протяженность 279 метров, - отметила начальник отдела ГО ЧС администрации МО «Заиграевский район» Ольга Наделяева.

В случае разрушения береговой линии под угрозой затопления окажутся 52 жилых дома. На частичное восстановление по предварительной оценке необходимо более 5 миллионов рублей.

Ранее в рамках посещения объектов в селах района Алексей Цыденов осмотрел данный участок реки и дал поручение о выделении средств и восстановление, и укрепление береговой линии реки Курба.

- Сделаем, - заключил глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов добавил, что каждая поездка в районы – это в первую очередь, посещение проблемных объектов, решение насущных проблем:

- В целом, по прошлому году в Заиграевский район поступило финансирование в размере 850 млн. рублей по всем программам. В этом году – 1 млрд. 100 тысяч рублей. В первую очередь, прирастаем за счёт ремонта дорог. Также идет обновление медицинского оборудования – 69 единиц закупается в медучреждения. Не останавливаемся, движемся, работаем, - подытожил глава Бурятии.

Фото: правительство Бурятии