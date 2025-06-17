Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о ситуации с пожарами в республике

В понедельник, 16 июня, в Москве министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил о текущей ситуации в республике.

– Всего с начала пожароопасного периода, с 18 марта, в Бурятии зарегистрировано 343 лесных пожара. За минувшую неделю ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 31,9 тысяч га. Сегодня в республике действует 24 лесных пожара на 36 тысячах га в Еравнинском, Баргузинском, Баунтовском эвенкийском и Кижингинском районах. Два из них находятся в наземной (1 тыс. га) и 22 – в труднодоступной авиационной зоне (35 тыс. га), – сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Восемь лесных пожаров действуют в местах, где тушить можно только ручным способом силами ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы).

За прошедшую неделю пожарные-десантники потушили шесть очагов возгорания в лесах Баунтовского эвенкийского и Еравнинского районов. Сегодня силы ПДПС переброшены на другие участки Баунтовского эвенкийского района на тушение пяти пожаров.

– Необходимо активизировать работу с учетом погодных условий. Вовремя перебрасывать силы, не дожидаясь осложнения ситуации. В труднодоступных для габаритной спецтехники местах стоит рассмотреть опыт применения мотоциклов для подвоза воды. Маневренный транспорт уже эффективно показал себя в некоторых регионах, – отметил Александр Куренков.

С 18 марта сотрудники ГУ МЧС России по Республике Бурятия возбудили девять уголовных дел. Установлено шесть виновников возникновения лесных пожаров и 35 человек, устроивших неконтролируемые палы сухой растительности.

Также по фактам ландшафтных пожаров привлечено к административной ответственности 33 правообладателя земельных участков, которые своевременно не убрали сухую растительность. В отношении еще 27 владельцев участков проводятся аналогичные проверки.

– В целом ситуация контролируемая. С коллегами из Республиканского агентства лесного хозяйства, Главного управления МЧС России по РБ и муниципальных образований держим ситуацию на контроле, – заключил Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии