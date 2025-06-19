"Мы ведь взрослые люди"

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, долгие годы курировавший развитие инфраструктуры Бурятии, уже во второй раз написал заявление по собственному желанию. Как и в прошлый раз, свое решение он объясняет состоянием здоровья. Однако за последний год после своего возвращения чиновник накопил больше негативного бэкграунда, чем за весь предыдущий срок.



"Работа" по очернению



Евгений Луковников объявил об уходе с занимаемой должности, причем на этот раз он подробно расписал причины такого решения и даже вступил в полемику с рядом телеграм-каналов, которые критиковали его работу.



«Наперегонки с досужими домыслами и едкой аналитикой «телеграм-экспертов» сообщаю. Да, ухожу. По состоянию здоровья. К сожалению, не в первый раз приходится принимать такое решение из-за проблем со здоровьем», - заявил зампред.



Он поблагодарил всех, кто делал с ним «большие проекты, коих было немало».



«Действительно, мы проделали большую работу. Такого объема строительства в Бурятии не было ни на одном этапе истории. Мне даже не нужно приводить в доказательство какие-то макропоказатели. Каждый житель Бурятии в каждом селе и городе видит реальное воплощение нашей работы», - отметил он.



Евгений Луковников также заявил, что не хочет, чтобы его уход «стал очередным инструментом политической игры».



«Мы ведь все взрослые люди. Мы все понимаем – впереди выборы в Госдуму, не за горами выборы нового руководства республики. Логично, что уже сейчас началась «работа» с общественным мнением. И вы все ее ощущаете и видите. Представьте, каково будет новой команде работать после Алексея Самбуевича. Таких объемов строительства вряд ли можно сразу добиться, и всегда будешь бит своим народом: «а раньше было больше, а при Цыденове было лучше». Поэтому нужно уже сейчас начинать работу по очернению его результатов. Вижу, что и мое заявление шустро подхвачено мастеровитыми владельцами телеграм-каналов», - написал высокопоставленный чиновник.



Отдельно Евгений Луковников отметил команду главы Бурятии Алексея Цыденова.



«В этой команде лично я вырос и этот опыт буду вспоминать с благодарностью. И эта «плохая» команда Цыденова буквально на прошлой неделе вошла в шесть лучших. По контрактации и кассовому исполнению госпрограмм. Шесть лучших в стране. А ведь именно от качества, быстроты и объема этих самых оформительских, подготовительных работ зависит все: сколько школ нам построят, сколько садов и больниц. И эта же команда Цыденова вывела Бурятию в лидеры по количеству построенных соцобъектов. На душу населения у нас наибольшее количество построенных и запущенных соцобъектов. Спасибо за такой опыт, Бурятия! Всегда буду только с теплотой и добром вспоминать Бурятию. Еще раз благодарю коллег и всех тех, кто был рядом», - завершил свое «послание» зампред.



Насыщенно поработали



И в самом деле, если посмотреть на результаты развития инфраструктуры за последние шесть лет, то властям Бурятии есть чем похвастаться. Так, за этот период в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Культура» в регионе сдано более 200 социальных объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.



«Такого количества строек и такого объема вложенных в строительство средств Бурятия не видела никогда. При этом ни пандемия, ни наличие санкций, ни сложная экономическая ситуация в стране не помешали нам снизить темпы строительства социально важных объектов», - говорил Евгений Луковников в марте этого года на открытом совещании «Наша Бурятия».



С 2019 по 2024 год введено 2 112,5 тыс. кв. метров жилья, из них более 567 тысяч кв. метров сдано в многоквартирных домах. За тот же период в Бурятии отремонтировали и построили более 2,1 тыс. км дорог и 117 мостов. На обновление дорожной сети направили рекордные 90,6 млрд рублей.



«Благодаря нацпроекту, инициатором которого стал президент России, Бурятия получила мощный импульс в развитии транспортной инфраструктуры. Как результат, количество ДТП уменьшилось на 30%, погибших в ДТП людей - на 44% и пострадавших - почти на 24%», - рассказывал зампред.



Кроме того, парк городского общественного транспорта пополнился на 277 новых комфортабельных автобусов разной вместимости и 17 современных трамваев - «Львят» и «Богатырей».



Первые удары



Но почему же тогда увольняющемуся зампреду пришлось писать такой огромный пост, который выглядит как попытка оправдаться? Причина - в событиях последних лет, которые одно за другим больно били по инфраструктурной отрасли.



Самым главным ударом, который и стал предвестником будущей лавины, стал срыв сроков строительства третьего моста через Уду. Оно началось весной 2020 года и должно было закончиться в конце 2024 года. Его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей.



Но что-то пошло не так. Ведь в октябре прошлого года в ходе посещения стройки Евгений Луковников сообщил: «Планируем завершить большую стройку в 2026 году и запустим мост в четвертом квартале 2026 года».



Позже стало известно, что и в 2026 году мост улан-удэнцы не увидят, а с подрядчиком правительство пытается разорвать контракт.



«Проект затягивается по ряду причин. Произошел перенос финансирования, окончание строительства намечено на 2027 год. Лимиты ограничены. Сегодня процесс идет, но не так интенсивно».



Еще один громкий проект – строительство театра «Байкал» в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ. Начало было оптимистичным, но в январе Евгений Луковников побывал на объекте и выяснил, что не все так радужно.



«Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта», - сообщал тогда чиновник.



Позже стало известно, что прокуратура проверила строительство театра «Байкал» и пришла к неутешительным выводам.



«Выявлено, что в железобетонных перекрытиях здания имеются трещины и признаки коррозии. С учетом этого требуется комплексное обследование всех бетонных конструкций объекта на предмет соответствия нормативным требованиям для решения вопроса о возможности дальнейшего проведения работ. В этой связи руководителю технического заказчика — генеральному директору ООО «Инфратех капитальное строительство» - внесено представление», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Череда уголовок



Большой проблемой для правительства Бурятии стало и долгожданное строительство трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита. В прошлом году была надежда, что ее полностью отремонтируют к 2030 году.



Однако 13 мая силовики задержали министра транспорта Бурятии Александра Гоге. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт той самой автодороги с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Высокопоставленный чиновник взят под стражу и отправлен в СИЗО.



Впрочем, выяснилось, что по факту деньги не были похищены и строительство дороги продолжается несмотря ни на что.



Ну и последним ударом стало «выступление» силовиков в недостроенном театре кукол «Ульгэр». В рамках этого дела арестовали начальника Управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова за то, что подрядчик не отработал аванс. Договоры расторгли, сам же Урбанов и заявил в полицию на проделки подрядчика.



Неудачное возвращение



Напомним, как происходило предыдущее увольнение Луковникова в январе 2024 года. Он тогда не писал больших постов, ограничившись лишь общими фразами.



«Спасибо за оказанное доверие. Слова благодарности всем, кто был рядом, помогал и двигал процесс. Желаю всем успехов, новых достижений, побед», - заявил тогда Евгений Луковников в своем телеграм-канале.



Только в сентябре того же года, когда стало известно, что зампред возвращается на свою должность, рассказал о причинах ухода. Как он пояснил депутатам Хурала, покидал свою должность по состоянию здоровья. «Перенес четыре операции, а вы и не заметили», говорил чиновник. Реабилитацию нужно было проходить в более спокойной обстановке, поэтому он покинул правительство и устроился в компанию, которая строила в республике третий мост через Уду, советником. С которой, к слову, он потом пытался разорвать контракт.



Первый уход Луковникова сопровождался весьма неплохим бэкграундом: в декабре 2023 года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а развитие инфраструктуры еще не обросло таким количеством скандалов.



В любом случае сейчас перед властями Бурятии и жителями Бурятии встает очень важный вопрос: кто же сменит Евгения Луковникова на его посту?







Фото: Номер один