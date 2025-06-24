Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о работе правительства

Сегодня депутаты Хурала заслушали отчет главы Бурятии о работе правительства. Алексей Цыденов рассказал о том, как республика реализовывала национальные проекты президента страны.





Так, по нацпроекту «Здравоохранение» в Бурятии с 2019 по 2024 годы построено 92 новых объекта здравоохранения, в том числе 61 ФАП, 21 врачебная амбулатория, 8 поликлиник, а также капитально отремонтировано 79 объектов здравоохранения. Нацпроект «Образование» тоже завершился с впечатляющими результатами. Главным из которых стало исчезновение третьей смены в школах республики.

- Построено 37 новых школ, в 2024 завершено строительство 2 школ на 352 места в селе Кижинга и в селе Хоринск. Еще три школы планируется сдать в 2025 году, - говорил глава региона. - Отремонтировано 150 школ, в том числе в 2024 году - 9 школ, 48 спортзалов сельских школ. Во всех сельских школах открыто 330 точек роста, из них в 2024 – 31. Современным компьютерным оборудованием оснащены 308 учреждений образования, в том числе в 2024 году - 40 школ. Создано более 122 тысяч мест в системе дополнительного образования, в том числе в 2024 году - 2300 новых мест в 12 образовательных организациях.

Социальная сфера, безусловно, сильно зависит от экономики. А главная движущая сила экономики – это промышленность.

Что касается экономики, то здесь тоже есть определенные достижения.

- Мы закончили 2024 год с ростом промышленного производства, индекс производства составил 105,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня - 104,6% и среднего по ДФО - 102,7 %, - рассказал Алексей Цыденов. - Промышленными предприятиями республики произведено продукции на сумму 272,6 млрд. руб.

Одно из серьезных достижений последних лет – это количество построенных и отремонтированных дорог. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В нормативное состояние приведено более 1500 км автодорог и отремонтировано 83 моста. Доля нормативных региональных автомобильных дорог увеличилась с 47% в 2019 году до 52% в 2024 году. Доля нормативных автомобильных дорог Улан-Удэнской агломерации увеличилась с 65 % до 83,5%. В Улан-Удэ создана и работает интеллектуальная транспортная система. Благодаря этому средняя скорость транспортного потока увеличилась с 15,5 до 22,8 км/ч, несмотря на двукратный рост количества автомобилей за последние 10 лет, - рассказывал Алексей Цыденов.

Большая работа проделана и в рамках национального проекта «Экология». Здесь усилия властей были сосредоточены на сохранении озера Байкал, но не только:

- По федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» с 2022 года ведется масштабная работа по реконструкции правобережных очистных сооружений Улан-Удэ стоимостью более 15 млрд рублей. С 2023 года начаты работы по реконструкции очистных сооружений с биологической очисткой в городе Северобайкальск, с федеральным финансированием в 3,2 млрд рублей. Оба объекта - в зоне особого контроля.

При этом, уже сегодня в Бурятии работают новые национальные проекты, утвержденные президентом страны.

- На сегодня у нас в работе 44 региональных проекта, входящих в состав 13 национальных проектов с общей суммой финансирования на 3 года – 76 млрд рублей, а на 6 лет, предварительно – около 150 млрд рублей. По итогам 5 месяцев 2025 года уровень достижения национальных проектов в Республики Бурятия составил 99,68%. Это 2 место в рейтинге по Дальнему Востоку и 8 место по Российской Федерации, - рассказал Алексей Цыденов.

Депутаты заслушали отчет главы региона и высказали свои мнения на этот счет. Так, Михаил Степанов отметил, что руководством Бурятии проделана большая работа. Но посоветовал обратить внимание на качество строящихся дорог.

Депутат Бэликто Цыбиков подробнее остановился на вопросе науки и образования.

- В Бурятии такого внимания вузам не уделялось очень давно, - сказал парламентарий и поблагодарил Алексея Цыденова за помощь в получении федеральной поддержки для высших учебных заведений республики.

Андрей Невьянцев передал слова благодарности от ветеранов строительства БАМ, которые отмечают развитие северных районов республики. А Вячеслав Цыбикжапов предложил больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни.

Высоко оценил отчет главы Бурятии и председатель Народного Хурала Владимир Павлов:

- Особый акцент был сделан на реализации национальных проектов. Правительство республики успешно справляется с реализацией. Достигнутые показатели - в пределах нормы. По сравнению с другими субъектами мы идем немного успешнее, - сказал он. - Достигнутые результаты впечатляют. За ними стоит масштабная работа главы Алексея Самбуевича Цыденова и всего правительства.

Высоко оценил Владимир Павлов поддержку участников спецоперации и их семей.

- Этому глава республики уделил в своем докладе достаточно большое внимание. С 2022 года 9,7 млрд. рублей бюджетных средств направлено на их поддержку. Эта помощь очень важна. Для бойцов это, в основном, военное оборудование, которое нужно, - сказал председатель Народного Хурала.

Как известно, в регионе очень серьезно поддерживают и бойцов, и их родных. Владимир Павлов сказал, что после завершения СВО надо будет продолжать уделять внимание участникам спецоперации.

- Работа главы, правительства республики направлена на развитие всех направлений, всех отраслей, на повышение качества жизни населения Республики Бурятия, - подчеркнул Владимир Павлов.

Также на отчете главы присутствовали и ветераны СВО.

- В республике реализуются более 50 мер поддержки участников СВО, их семей. Наши 18 ребят сейчас получили гранты по сельскому хозяйству. В целом, поддержка от республики - это огромная поддержка. Это интеграция, социализация ребят, которые приходят с СВО. Когда чувствуешь, что рядом родная республика, страна, народ, это очень важно, - поделился участник спецоперации Павел Федоров, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Республики Бурятия.

Фото: Номер один