В Бурятии набирает обороты реформа местного самоуправления

В Народном Хурале состоялось первое заседание рабочей группы для обсуждения и работы над вопросами проведения муниципальной реформы в Республике Бурятия.

Распоряжение о создании межведомственной рабочей группы подписали Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Согласно документу, в нее вошли 34 человека - представители правительства, Избиркома, депутаты Народного Хурала, главы районов, юристы, специалисты министерств и ведомств. Рабочая группа должна до 1 сентября 2025 года представить предложения по проведению муниципальной реформы в республике.

Федеральный закон уже заработал

С 19 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон от 20 марта 2025 года №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», за исключением ряда статей, которые вступают в силу с 1 января 2027 года. Эти статьи касаются полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения и прав органов местного самоуправления на осуществление полномочий, не отнесенных к полномочиям органов МСУ.

Как рассказал председатель комитета по территориальному развитию администрации главы и правительства Бурятии Юрий Ширабдоржиев, одно из ключевых нововведений федерального закона — развитие одноуровневой системы организации МСУ, которое предусматривает три вида муниципальных образований — городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования города федерального значения.

При этом закон предусматривает возможность сохранения двухуровневой системы для субъектов России, которые имеют социально-экономические, национальные, исторические и иные особенности. Бурятия в перечень таких регионов попала.

Заместитель председателя Народного Хурала РБ Татьяна Мантатова отметила, что «сейчас перед рабочей группой стоит задача не просто привести наше законодательство в соответствие с федеральным. Это очень масштабная реформа, которая затрагивает всех жителей республики и нужно продумать жизнеспособную модель, которая будет отвечать запросам населения. Часть регионов уже перешла на одноуровневую систему, но есть и те, кто отказывается от этой системы. Наши земляки активно участвуют в обсуждении этой реформы. Профильный комитет Народного Хурала под руководством Петра Степановича Мордовского уже проводит много работы – рабочие совещания, круглые столы. Есть главы и жители, которые приветствуют переход на одноуровневую систему, а есть те, кто очень аккуратно отзываются по этому вопросу».

Перемены в двух районах

20 регионов России уже полностью перешли на одноуровневую модель – это ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Калининградская область, Ставропольский край, Запорожье, Курганская область, Московская, Нижегородская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области и Ямало-Ненецкий Автономный округ. Сохранение двухуровневой модели обсуждают в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Башкирии, Мордовии, Якутии и Забайкалье.

Есть "первые ласточки" и в Бурятии. Решение о переходе на одноуровневую систему приняли два района республики – Муйский и Окинский.

Первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин отметил, что в случае перехода Бурятии на одноуровневую систему управления, этот процесс пройдет не одномоментно, а постепенно. Так, новые выборы будут объявляться только по истечению сроков действующих депутатов и глав поселений и районов. А ждать этого момента еще несколько лет. Так, в 2027 году выборы в райсовет состоятся только в Кабанском районе, в части районов республики выборы будут в 2028 году и в оставшихся в 2029 году.

Председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы Петр Мордовской подчеркнул, что «задача нового закона – улучшить жизнь на селе».

- Не все главы поселений изучили новый закон, к сожалению. Полномочия высшего должностного лица, главы муниципального образования в случае перехода на новую систему управления на порядок повышаются, возрастает ответственность. Глава муниципального образования в случае принятия решения об одноуровневой системе должен быть эталоном в районе. И ему нужно подобрать таких людей, которые единой командой будут работать на решение вопросов жизнедеятельности населения. Каждый человек, обратившись в территориальный орган, должен получить внятный ответ на свой вопрос, - сказал депутат.

Некоторые граждане опасаются, что реформа принесет изменения в худшую сторону. Но никакого сокращения муниципальных работников не предвидится, наоборот могут понадобиться новые сотрудники, ведь, согласно новому закону, любой житель должен иметь возможность добраться до органа власти и обратно домой, в свой населенный пункт, в течение рабочего дня. А это значит, что придется открывать новые территориальные органы.

Главы районов республики по-разному высказываются о муниципальной реформе. Так, к примеру глава Иволгинского района высказался за одноуровневую систему.

Какую модель МСУ выбрать в Бурятии - одноуровневую (городские и сельские поселения - на городские и сельские округа), сохранить нынешнюю двухуровневую систему или смежную? Эти и другие вопросы и предстоит решать рабочей группе.

Недавно в республике была делегация из Якутии. В этом регионе приняли решение сохранить двухуровневую систему во всей республике.

В целях реализации закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в республике предстоит привести в соответствие порядка 60 нормативно-правовых актов. Сделать это необходимо до 1 января 2027 года. Об этом подробно рассказала начальник правового управления Народного Хурала Анна Ускова. Помимо законов, вносить изменения потребуется и в Конституцию Бурятии.

По словам депутата Олега Бадлуева, республика приняла активное участие в обсуждении нового закона. В целом от субъектов ДФО в Госдуму было направлено 1500 поправок и все они они нашли свое отражение в принятом законе.

Завершая заседание, председатель профильного комитета парламента Петр Мордовской отметил, что совместная работа над проведением муниципальной реформы в республике продолжится, и рабочая группа будет собираться по мере необходимости в целях оперативного решения вопросов.