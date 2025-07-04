Политика и власть 04.07.2025 в 10:22
Глава Бурятии обсудил расширение сотрудничества со странами Азии
В следующем году республика проведет два крупных мероприятия с азиатскими странами
Текст: Андрей Константинов
3 июня глава Бурятии Алексей Цыденов в формате видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с генеральным секретарем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) г-ном Лим Бён Джином.
Стороны обсудили проведение двух крупных международных мероприятий с представителями регионов стран Азии, которые планируется провести в Бурятии летом 2026 года.
- На прошедшей генеральной ассамблее Бурятия стала следующим председателем АРАССВА. Будучи председателем, республика должна провести два основных мероприятия – заседание комиссии и генеральную ассамблею. Эти мероприятия собирают 91 регион из 9 стран. Благодаря этому Бурятия сможет расширить еще больше своё взаимодействие с другими регионами стран Азии, - рассказал г-н Лим Бён Джин.
Он отметил, что в следующем году в рамках заседания комиссии членов АРАССВА будет проведена подкомиссия по развитию туристической отрасли Бурятии с азиатскими странами, а также подкомиссия по развитию медицинского туризма с упором на популяризацию восточной медицины. Кроме того, будут обсуждаться общие для всех стран вопросы, такие как демография, отток молодежи, экология.
Алексей Цыденов рассказал, что республика готова провести мероприятия на своей площадке, а также выступить сокоординатором по двум подкомиссиям – туризма и традиционной медицины.
- В рамках подготовительной работы по нашим подкомиссиям мы получили подтверждение от провинции Хэнань – согласие на то, что Бурятия выступит в качестве сокоординатора комиссии по туризму АРАССВА. Также мы получили официальное подтверждении от провинции Шэньси, совместно с ними будем сопредседателями комиссии по традиционной медицине. Работу провели, соответственно в рамках комиссии работать будем, - заявил Алексей Цыденов.
Господин Лим также подчеркнул важность в сфере молодежного сотрудничества.
- Я прилетел в Улан-Удэ из Красноярска, где проходило первое заседание подкомиссии по молодежной политике. Также секретариат АРАССВА проводит ежегодно форум молодых лидеров. Совместно с республикой будем искать пути решения вопросов, возникающих в молодежной политике. Это чрезвычайно важный вопрос, молодые специалисты, молодые семьи, их здоровье и процветание – это один из столпов каждого государства, - подчеркнул генсекретарь АРАССВА.
В рамках рабочего визита в Бурятию господин Лим посетил Центр восточной медицины, а также Промышленный парк в Улан-Удэ. В промпарке он ознакомился с производством искусственной кожи «Шэнэскин» и изготовлением украшений из нефрита в компании «Ориентал Вэй». Генсекретарь АРАССВА высоко оценил производство коллаген-ламининовой матрицы на основе клеточных технологий Novoskin, а также отметил, что в Бурятии мастера изготавливают настоящие произведения искусства из нефрита.
Стороны обсудили проведение двух крупных международных мероприятий с представителями регионов стран Азии, которые планируется провести в Бурятии летом 2026 года.
- На прошедшей генеральной ассамблее Бурятия стала следующим председателем АРАССВА. Будучи председателем, республика должна провести два основных мероприятия – заседание комиссии и генеральную ассамблею. Эти мероприятия собирают 91 регион из 9 стран. Благодаря этому Бурятия сможет расширить еще больше своё взаимодействие с другими регионами стран Азии, - рассказал г-н Лим Бён Джин.
Он отметил, что в следующем году в рамках заседания комиссии членов АРАССВА будет проведена подкомиссия по развитию туристической отрасли Бурятии с азиатскими странами, а также подкомиссия по развитию медицинского туризма с упором на популяризацию восточной медицины. Кроме того, будут обсуждаться общие для всех стран вопросы, такие как демография, отток молодежи, экология.
Алексей Цыденов рассказал, что республика готова провести мероприятия на своей площадке, а также выступить сокоординатором по двум подкомиссиям – туризма и традиционной медицины.
- В рамках подготовительной работы по нашим подкомиссиям мы получили подтверждение от провинции Хэнань – согласие на то, что Бурятия выступит в качестве сокоординатора комиссии по туризму АРАССВА. Также мы получили официальное подтверждении от провинции Шэньси, совместно с ними будем сопредседателями комиссии по традиционной медицине. Работу провели, соответственно в рамках комиссии работать будем, - заявил Алексей Цыденов.
Господин Лим также подчеркнул важность в сфере молодежного сотрудничества.
- Я прилетел в Улан-Удэ из Красноярска, где проходило первое заседание подкомиссии по молодежной политике. Также секретариат АРАССВА проводит ежегодно форум молодых лидеров. Совместно с республикой будем искать пути решения вопросов, возникающих в молодежной политике. Это чрезвычайно важный вопрос, молодые специалисты, молодые семьи, их здоровье и процветание – это один из столпов каждого государства, - подчеркнул генсекретарь АРАССВА.
В рамках рабочего визита в Бурятию господин Лим посетил Центр восточной медицины, а также Промышленный парк в Улан-Удэ. В промпарке он ознакомился с производством искусственной кожи «Шэнэскин» и изготовлением украшений из нефрита в компании «Ориентал Вэй». Генсекретарь АРАССВА высоко оценил производство коллаген-ламининовой матрицы на основе клеточных технологий Novoskin, а также отметил, что в Бурятии мастера изготавливают настоящие произведения искусства из нефрита.
Тегиазия