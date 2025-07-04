Глава Бурятии обсудил расширение сотрудничества со странами Азии

3 июня глава Бурятии Алексей Цыденов в формате видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с генеральным секретарем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) г-ном Лим Бён Джином.Стороны обсудили проведение двух крупных международных мероприятий с представителями регионов стран Азии, которые планируется провести в Бурятии летом 2026 года.- На прошедшей генеральной ассамблее Бурятия стала следующим председателем АРАССВА. Будучи председателем, республика должна провести два основных мероприятия – заседание комиссии и генеральную ассамблею. Эти мероприятия собирают 91 регион из 9 стран. Благодаря этому Бурятия сможет расширить еще больше своё взаимодействие с другими регионами стран Азии, - рассказал г-н Лим Бён Джин.Он отметил, что в следующем году в рамках заседания комиссии членов АРАССВА будет проведена подкомиссия по развитию туристической отрасли Бурятии с азиатскими странами, а также подкомиссия по развитию медицинского туризма с упором на популяризацию восточной медицины. Кроме того, будут обсуждаться общие для всех стран вопросы, такие как демография, отток молодежи, экология.Алексей Цыденов рассказал, что республика готова провести мероприятия на своей площадке, а также выступить сокоординатором по двум подкомиссиям – туризма и традиционной медицины.- В рамках подготовительной работы по нашим подкомиссиям мы получили подтверждение от провинции Хэнань – согласие на то, что Бурятия выступит в качестве сокоординатора комиссии по туризму АРАССВА. Также мы получили официальное подтверждении от провинции Шэньси, совместно с ними будем сопредседателями комиссии по традиционной медицине. Работу провели, соответственно в рамках комиссии работать будем, - заявил Алексей Цыденов.Господин Лим также подчеркнул важность в сфере молодежного сотрудничества.- Я прилетел в Улан-Удэ из Красноярска, где проходило первое заседание подкомиссии по молодежной политике. Также секретариат АРАССВА проводит ежегодно форум молодых лидеров. Совместно с республикой будем искать пути решения вопросов, возникающих в молодежной политике. Это чрезвычайно важный вопрос, молодые специалисты, молодые семьи, их здоровье и процветание – это один из столпов каждого государства, - подчеркнул генсекретарь АРАССВА.В рамках рабочего визита в Бурятию господин Лим посетил Центр восточной медицины, а также Промышленный парк в Улан-Удэ. В промпарке он ознакомился с производством искусственной кожи «Шэнэскин» и изготовлением украшений из нефрита в компании «Ориентал Вэй». Генсекретарь АРАССВА высоко оценил производство коллаген-ламининовой матрицы на основе клеточных технологий Novoskin, а также отметил, что в Бурятии мастера изготавливают настоящие произведения искусства из нефрита.