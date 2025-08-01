Политика и власть 01.08.2025 в 10:27

Депутат из Бурятии вылетел с должности за непредоставление сведений о доходах

Его полномочия прекращены в связи с утратой доверия
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Текст: Карина Перова
Депутат из Бурятии вылетел с должности за непредоставление сведений о доходах
В отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Бурятии сообщили о факте неисполнения актикоррупционной обязанности в Совете депутатов города Гусиноозерск. Одного из депутатов лишили полномочий в связи с утратой доверия. Его имя при этом не раскрывается.

Все стало известно после итогов декларационной кампании 2025 года. Как оказалось, этот депутат не представил сведения о доходах, как того требует закон. После этого ему направили письмо с требованием пояснить причины отказа.

Но тот ответа не дал. Поэтому в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений запустили процедуру снятия полномочий с депутата города Гусиноозерска. В Совете депутатов муниципального образования ее поддержали.

«Законодательство о противодействии коррупции Российской Федерации требует неукоснительного его соблюдения и исполнения всеми служащими (депутатами), в том числе обязанности по представлению сведений о доходах. К сожалению, до настоящего времени депутаты, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, не до конца осознали последствия и ответственность за несоблюдение и неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Поскольку полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия, информация о прекращении полномочий депутата направлена для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сказал зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

Фото: Номер один
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