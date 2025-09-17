Политика и власть 17.09.2025 в 18:12

Марина Кочерина заняла кресло замминистра транспорта Бурятии

Она работает в министерстве с 2007 года
Текст: Карина Перова
Марина Кочерина заняла кресло замминистра транспорта Бурятии
Фото: правительство Бурятии

Глава Бурятии сегодня, 17 сентября, назначил Марину Кочерину заместителем министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия – председателем комитета по развитию дорожного хозяйства. Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление правительства республики. Испытательный срок составит 6 месяцев, после с ней заключат служебный контракт.

В июле Кочерину включили в резерв управленческих кадров Бурятии. Она трудится в минтрансе региона с 2007 года. Прошла путь от главного специалиста до заместителя председателя комитета по развитию дорожного хозяйства – начальника отдела дорожного хозяйства, исполняла обязанности заместителя министра – председателя комитета по развитию дорожного хозяйства.

В 2000 году окончила Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», став инженером-строителем. В 2007 году – Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ» по специальности «Финансы и кредит» (стала экономистом).

В 2000 году пришла работать инженером ПТО в Мухоршибирский ДРСуч ФГУП «Бурятавтодор». В 2001-2005 годы был ведущим инженером Госкомитета РБ по управлению автомобильными дорогами. С 2005 по 2007 гг. – главным специалистом в Республиканском дорожном агентстве.

