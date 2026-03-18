В Бурятии обсудили будущее дорожно-транспортной отрасли

17 марта в зале Национальной библиотеки Бурятии собрались представители общественности, бизнеса и власти, чтобы на стратегической сессии «Дороги и транспорт» обсудить темы дорожной деятельности и транспортного обслуживания.– Сегодня мы предлагаем обсудить две важные темы: перспективы развития дорожной деятельности и улучшение транспортного обслуживания населения. Здесь собрались люди неравнодушные, знающие состояние отрасли, работники дорожных хозяйств, представители общественности. Цель нашей с вами работы – сформировать и акцентировать наше внимание на инициативах и предложениях, которые представители власти считают, может быть, не актуальными либо не первоочередными. В итоге предложения обсудим, обобщим и представим на суд большой аудитории 17 апреля на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!», – обратился к участникам стратегической сессии зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.Некоторые итоги работы за пять лет озвучила врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.– Было отремонтировано и реконструировано более 1000 километров дорог, 88 мостов на федеральных, региональных и местных дорогах. Работу эту продолжаем. Все вы знаете, до 2025 года мы работали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», с 2025 года – по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Также с муниципалитетами, федеральными и региональными заказчиками ремонтируем дороги в населенных пунктах, между населенными пунктами восстанавливаем аварийные мосты. Что касается транспорта, за последние пять лет были приобретены 249 современных автобусов различного класса, идет обновление трамвайного парка, развиваем авиаперевозки, расширяем карту полетов, – отметила Марина Кочерина.Представители подрядных организаций призвали обсудить вопросы наличия оформленных карьеров и разработки проектов.– У объектов дорожного строительства не хватает оформленных карьеров. Сегодня это один из вопросов, который необходимо решить, так считаю я и мои коллеги – руководители подрядных организаций. Есть моменты, связанные с законом об обороте сельхозземель, изменения в который вступили в силу 1 марта 2026 года. Нехватка карьеров влечет за собой рост себестоимости работ и задержку ремонта дорог. Также есть вопросы по проектированию: зачастую проектировщикам даются очень короткие сроки для разработки. Все завязано на сроках финансирования – мы это понимаем, но все же хочется более скрупулезной работы над проектами, – сказал генеральный директор ООО «Альянс» Александр Будажапов.Член Общественного совета при министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сажида Баталова отметила положительные сдвиги, которые произошли за последние годы.– Сейчас мы радуемся тому, что развивается городской автопранспорт, маршруты, которые нас возят по городу и между районами, появилась в Улан-Удэ выделенная полоса на Элеваторе, она сократила время в пути для пассажиров: с Верхней Березовки до города можно добраться за 20 минут. Электрички вернули, самолеты стали летать не только между регионами, но и районами республики. За 12 лет, что я работаю в Общественном совете минтранса, изменения произошли колоссальные. У нас очень много новых форм взаимодействия, многое прошли вместе, и впереди, уверена, нас ждут очень хорошие вещи, – говорит Сажида Баталова.На стратегической сессии «Дороги и транспорт» собрано более 26 предложений, на основе которых будут выработаны по два самых актуальных в направлениях дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.Напомним, в Бурятии с 16 марта по 10 апреля проходит серия стратегических сессий по 17 направлениям экономики республики. В них принимают участие представители власти, общества и бизнеса. Итоги стратсессий будут подведены 17 апреля на большом форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.