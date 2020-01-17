Министр здравоохранения Бурятии ушел в отставку

Дамбинима Самбуев написал заявление по собственному желанию

Скандалы, которые сотрясали здравоохранение Бурятии, не прошли бесследно для главы Минздрава республики Дамбинимы Самбуева – с 17 января он ушел в отставку. Как сообщал "Номер один", отставка министра ожидалась еще в октябре прошлого года, но тогда чиновнику решили дать еще один шанс на исправление ситуации в здравоохранении. Судя по всему, воспользоваться им министр не смог.

Коротко напомним о самых громких историях, которые стали известны общественности. В июле 2019 года в стенах Еравнинской больницы скончался 30-летний Александр Хиндун. Мужчина истек кровью – в больницу отказались приезжать дежурные хирург и анестезиолог, а находившийся в больнице персонал не смог оказать помощь. Следы произошедшего стали заметать, причем не очень искусно. Полиция трижды закрывала дело за недостаточностью улик. И только спустя почти полгода, уголовное дело было возбуждено (ст. 124, ч. 2 УК РФ – неоказание помощи больному). Более того, материалы были переданы в СО СУ СК по РБ.

Летом прошлого года республику потрясла смерть младенца – Захара Котенко, который впал в кому в детской больнице на Модогоева. Четырехмесячный Захарик попал в больницу с бронхитом. Спустя две недели «лечения» впал в кому. Спустя полгода скончался. На главного врача больницы, так же как и на лечащего, возбуждены уголовные дела. Однако произошло это только после вмешательства центрального СК.

Дурную славу обрела и Кижингинская ЦРБ. Прокуратура провела проверку в Кижингинской ЦРБ и нашла немало вопиющих нарушений.

- Были выявлены нарушения в трудовом законодательстве при заключении допдоговоров с работниками. Есть нарушения при использовании государственной муниципальной собственности. В больнице проживал главврач без соответствующего оформления. Детское отделение больницы базировалось в инфекционном отделении в нарушение всех СанПиНов. Также выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по всей больнице. По результатам проверки возбуждено несколько административных производств. Внесено представление в адрес главврача, - сообщал «Номер один» прокурор Кижингинского района Сергей Заводской.

Кроме того, будет проводиться расследование по поводу некачественного оказания медпомощи.

В феврале 2019 года в Баргузинской ЦРБ скончался 40-летний Владимир Колмаков. Мужчина провел в больнице всего сутки. За это время, по словам родных, Владимир не получил должного лечения, его состояние с каждым часом ухудшалось, однако пациента не определили в реанимацию и не разрешили родственникам перевезти его в городскую больницу. Лечащий врач заверила – «две недели, и он встанет на ноги». Но «лечение» закончилось намного раньше.



Его нашли мертвым на полу в запертой на висячий замок комнате, куда определили с двусторонней пневмонией из-за странного поведения. Когда родные подали заявление в Следственный комитет и обратились в СМИ, разразился грандиозный скандал. Глава Бурятии лично взял под контроль ситуацию с Баргузинской ЦРБ, главврач больницы уволилась.



Недавняя проверка Счетной палаты выявила отсутствие фельдшеров в новой амбулатории и ФАПе села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе.

- Ввиду отсутствия фельдшера, а также медицинской сестры обслуживание населения с. Ехэ-Цаган обеспечивается выездными бригадами медицинских работников ближайшей врачебной амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта. Согласно журналу приема пациентов, фельдшерский пункт в с. Ехэ-Цаган работает один день в две недели, по средам, или два дня в месяц, что указывает на низкую доступность медицинской помощи, - говорится в отчете аудиторов.

То есть деньги потратили, здание поставили, но зачем его строили – забыли. Население как было без нормальной медпомощи, так и осталось.

Напомним также, что в мае 2019 года на сайте change.org появилась петиция за отставку Дамбинимы Самбуева. Ее автор Татьяна Митрофанова утверждала, что «с приходом нового министра здравоохранения республики Дамбинимы Нимацыреновича ситуация в здравоохранении Бурятии в разы обострилась».

По словам автора петиции, «в Бурятии лишь в Республиканской больнице можно получить достойное медицинское обслуживание, а остальные районные медучреждения находятся в ужасном состоянии». «Даже там, где здания новые или проведен косметический ремонт, специалистов либо нет, либо это некомпетентные грубияны».

В итоге в начале лета минувшего года Дамбинима Самбуев получил строгий выговор с объявлением о неполном служебном соответствии.

Дамбинима Самбуев занял кресло министра здравоохранения Бурятии в конце 2017 года по итогам открытого конкурса, в котором был признан победителем. До этого он более десяти лет возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования Бурятии.

Фото: "Номер один"