Наталья Тумуреева назначена и.о. министра природных ресурсов Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении Натальи Тумуреевой временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов РБ. Она занимает пост заместителя министра - председателя Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Напомним, министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор на днях написал заявление об увольнении. Освободившееся место в ближайшее время займет бывший заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев. Сейчас он проходит процедуру согласования
.
Исполнять обязанности министра здравоохранения Бурятии пока будет первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения Наталья Бухольцева. Как уже сообщал «Номер один», бывший министр Дамбинима Самбуев также написал заявление «по собственному»
. На его место рассматривается кандидатура главврача Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутата Хурала Евгении Лудуповой.
Фото: «Номер один»
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