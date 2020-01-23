Наталья Тумуреева назначена и.о. министра природных ресурсов Бурятии

Исполнять обязанности главы Минздрава будет Наталья Бухольцева





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении Натальи Тумуреевой временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов РБ. Она занимает пост заместителя министра - председателя Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.