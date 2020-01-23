23.01.2020
Наталья Тумуреева назначена и.о. министра природных ресурсов Бурятии

Наталья Тумуреева назначена и.о. министра природных ресурсов Бурятии

Исполнять обязанности главы Минздрава будет Наталья Бухольцева

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о назначении Натальи Тумуреевой временно исполняющей обязанности министра природных ресурсов РБ. Она занимает пост заместителя министра - председателя Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Напомним, министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор на днях написал заявление об увольнении. Освободившееся место в ближайшее время займет бывший заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев. Сейчас он проходит процедуру согласования.

Исполнять обязанности министра здравоохранения Бурятии пока будет первый заместитель министра - председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения Наталья Бухольцева. Как уже сообщал «Номер один», бывший министр Дамбинима Самбуев также написал заявление «по собственному». На его место рассматривается кандидатура главврача Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутата Хурала Евгении Лудуповой.

Фото: «Номер один»
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