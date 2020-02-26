Руководитель УФАС Бурятии ушла в отставку

Елизавета Потапова руководила ведомством 15 лет





По информации «Номер один», руководитель Бурятского Управления федеральной антимонопольной службы Елизавета Потапова ушла в отставку. Официальная причина – выход на пенсию. Врио руководителя ведомства назначена Инесса Баглаева.

Елизавета Потапова родилась в 1955 году в Иркутской области. Окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Инженер-экономист» (1977 г.), Московский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция» (2004 г.). С 1994 года работала в территориальном антимонопольном органе ведущим специалистом. В 2005 году назначена руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия.Фото: УФАС Бурятии