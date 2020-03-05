Коммунистов Бурятии не пустили в комиссию по этике

Депутаты Хурала отклонили заявки своих коллег из КПРФ





Комиссия по мандатам и депутатской этике Хурала рассматривает довольно щекотливые вопросы, касающиеся поведения отдельных депутатов. Когда народные избранники, что называется, выходят за рамки, именно эта комиссия оценивает их поведение и выносит вердикт: нарушил ли он нормы этики.