Коммунистов Бурятии не пустили в комиссию по этике

Комиссия по мандатам и депутатской этике Хурала рассматривает довольно щекотливые вопросы, касающиеся поведения отдельных депутатов. Когда народные избранники, что называется, выходят за рамки, именно эта комиссия оценивает их поведение и выносит вердикт: нарушил ли он нормы этики.
Сейчас в комиссии нет представителей КПРФ. В ней значится Екатерина Цыренова, которая больше не состоит в этой фракции, Игорь Бобков, Зоригто Цыбикмитов, Олег Голюк и Виктор Ячменев.
К слову, в последнее время эта комиссия стала скорее инструментом политической борьбы между партиями. Так, с точки зрения этичности рассматривалось поведение депутатов, которые принимали участие (прямо или косвенно) в сентябрьских протестах на площади Советов. Предполагалось, что из-за этого своих должностей в Хурале лишатся депутаты от КПРФ Виктор Малышенко и Егор Олзоев. Однако, этот вопрос в итоге сняли с повестки.
Видимо, чтобы не оставаться беззащитными, представители коммунистической фракции Хурала подали заявления на включение
в состав комиссии по этике и мандатам. Всего таковых трое: Буда-Ширап Батуев, Анатолий Ковалёв и Игорь Михайлов. Они же подали заявления на включение в состав комиссии по регламенту. Это может быть связано с тем, что руководство Хурала часто прерывает или лишает слова особо говорливых депутатов КПРФ, ссылаясь на правила, установленные регламентом.
Кроме того, депутаты-коммунисты нацелились и на комиссию по противодействию коррупции. В общем, КПРФ, судя по всему, попыталась усилить свое влияние в Хурале через комиссии, которые, в общем-то, мало что решают, но могут выступить своего рода рупором для партии и инструментов ведения информационной войны.
- Народный Хурал в конце концов должен хотя бы во внутренней работе учитывать пожелания депутатов войти в ту или иную комиссию. Какие проблемы могут быть в том, чтобы учесть пожелания депутатов? Я не понимаю это отношение, когда пытаются в элементарных вещах противодействовать, - возмущался депутат Баир Цыренов.
- Работа в том или ином комитете, в той или иной комиссии носит заявительный характер. Мне как депутату непонятно, почему комиссия по регламенту нарушает регламент. Я хочу посмотреть в глаза людям, которые сами избрались и сами же нарушают, - говорил депутат от КПРФ Буда-Ширап Батуев. - Зачем нам столько депутатов, если они не могут выразить свое мнение?
Однако депутатов из фракции КПРФ их коллеги из других партий не поддержали. На предварительном рассмотрении этих вопросов внутри отдельных комитетов многие оказались против. И все заявки в итоге были отклонены большинством голосов.
Фото: «Номер один»
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