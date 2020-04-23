В Бурятии засудили бывшего «топ-менеджера» Тунки

Суд взыскал с Юрия Хоренова 1,5 млн рублей ущерба





В Бурятии завершилось рассмотрение дела в отношении Юрия Хоренова, бывшего заместителя руководителя администрации Тункинского района. В центре скандала одно из решений, принятых г-ном Хореновым в бытность «топ-менеджером» Тунки. Сюжет вполне муниципальный. Однако иск против бывшего высокого районного чиновника подан с республиканских высот - первым зампрокурора республики, а вовсе не райпрокуратурой.

Корни этой истории уходят в 2012-2013 годы и связаны со строительством дороги от «100 км» трассы А-164 «Култук - Монды» до автотуристического кластера «Тункинская долина». В то время муниципальные власти подписали контракт на выполнение работ с ООО «Китой». Для людей, хоть как-то знакомых с жизнью района, это не стало неожиданностью.Цена контракта составила 59 млн 427 тыс. рублей. Были «докрымские» времена, когда курс доллара ходил у отметки 32-33 рубля. То есть речь шла чуть ли не о 2 млн долларов США.Ничто не предвещало неприятностей. «Китой» построил и сдал объект, власти приняли дорогу и оплатили. Подписано несколько актов. Это сделал Юрий Хоренов, исполнявший обязанности главы муниципального образования «Тункинский район». Однако пришло время, и освоением денег на дорожном строительстве заинтересовались силовики.По версии следствия, г-н Хоренов при подписании актов приемки работ проявил преступную небрежность - не проверил, все ли было сделано «Китоем» согласно муниципальному контракту.Так, следователи посчитали, что не выполнены работы по установке железобетонных плит при строительстве наружного освещения (на сумму 516 714 рублей), не сделана облицовка искусственными плитами типа «ФАССТ» стен двух автобусных остановок (на сумму 96 405 рублей). «Не установлены 19 дорожных знаков, предусмотренных проектно-сметной документацией, при этом вместо железобетонных столбиков смонтированы деревянные и пластмассовые, чем причинен ущерб в размере 269 809 рублей… Между тем заказчиком указанные работы оплачены в полном объеме», пришли к выводу следователи.По их подсчетам, ущерб, причиненный муниципальному образованию «Тункинский район», составил 1 506 880 рублей.«Уголовка» закончилась ничем. В 2018 году в Тункинском районе произошло финальное юридическое событие в ее рамках. Райсуд прекратил уголовное преследование Юрия Хоренова по статье «Халатность». Это произошло в связи с истечением сроков давности.Силовики не бросили тему строительства злополучной дороги. Через несколько недель после прекращения «уголовки» в райсуде началось рассмотрение уже гражданского дела против упомянутого тункинского деятеля. Рассмотрение тянулось долго, прошло районный суд, Верховный суд Бурятии и закончилось совсем недавно. Забегая вперед, заметим, что решение вышло не в пользу Юрия Хоренова. Ему вменили в обязанность выплатить в пользу района 1 506 880 рублей, а также выплатить госпошлину.Решение, вынесенное в первой инстанции тункинским судьей Алексеем Низовцевым, было полностью подтверждено второй инстанцией - оставлено без изменения.Главным аргументом г-на Хоренова и его адвоката было то, что размер ущерба устанавливался на основании экспертного заключения от 2017 года, хотя события, вменяемые ему, происходили в 2012-2013 годах. Также он утверждал, что в момент подписания актов приемки выполненных работ автодорога соответствовала техрегламентам и проектной документации.Юрий Хоренов был твердо убежден, что заключение эксперта является недопустимым доказательством, и отметил в суде, что выводы основаны на данных, которые эксперт не исследовал.Еще одним направлением защиты стала попытка оторвать процесс от «уголовки». Юрий Хоренов считал, что «постановление суда о прекращении уголовного дела и уголовного преследования не может иметь преюдиционную силу при рассмотрении данного гражданского дела».Суд стоял на иной позиции. Да, «уголовка» прекращена за истечением срока давности уголовного преследования и соответствующее постановление райсуда не было актом, установившим виновность фигуранта.«Но постановление суда о прекращении уголовного дела предполагает основанную на материалах расследования констатацию того, что лицо совершило деяние, содержащее все признаки состава преступления», разъяснил суд.Оказалось, что г-н Хоренов тогда согласился с прекращением уголовного дела по нереабилитирующему основанию.«Постановление не обжаловал. Таким образом, имея право на судебную защиту и публичное состязательное разбирательство дела, ответчик сознательно отказался от доказывания незаконности уголовного преследования и связанных с этим негативных для него правовых последствий, в том числе в виде необходимости возмещения вреда, причиненного преступлением… Все доводы о своей невиновности Хоренов Ю.А. вправе был заявить в ходе рассмотрения уголовного дела, однако согласился на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, что уже указывает на установление его вины в совершении противоправного деяния», решил суд.Вернет ли г-н Хоренов 1,5 млн в бюджет Тункинского района? Возможно, приставы будут удерживать у него часть пенсии. Но если все пойдет так, то на сколько десятилетий растянется исполнение решения суда? Нам кажется, столько не живут, что несколько печально.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»