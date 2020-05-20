Петр Ертанов стал главным судебным приставом Бурятии

До назначения он прошел «обкатку» в центральном аппарате службы судебных приставов





Главой бурятского Управления службы судебных приставов назначен бывший руководитель Торгово-промышленной палаты республики Петр Ертанов. О его возможном назначении «Номер один» писал еще в декабре 2019 года . Уже на тот момент место главного пристава было вакантным. Оно освободилось в августе прошлого года, когда прежний руководитель Аслан Токаев, возглавлявший ведомство более четырех лет, перешел на аналогичную должность в Иркутской области.

Однако Петр Ертанов, прежде чем занять эту должность, несколько месяцев проработал в центральном аппарате службы судебных приставов в Москве. И лишь после этого его назначили руководить республиканским Управлением.Петр Ертанов родился в 1975 году в селе Баяндай Иркутской области в семье военного. Окончил Бурятский государственный университет в 2000 году, Институт государственного администрирования в 2009 году, Восточно-Сибирский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2013 году.С 2002 по 2014 год работал в УФССП по РБ. С 2010 по 2014 год – заместитель руководителя Управления. С 2014 по 2017 год – проектный управляющий Фонда регионального развития Республики Бурятия. С 2017 по 2019 год возглавлял Торгово-промышленную палату Бурятии.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»