Начальник управления капстроительства Бурятии пройдет еще по одной статье УК

К служебному подлогу добавилось превышение служебных полномочий



Скандал вокруг оснащения еще пока недостроенного онкодиспансера, похоже, идет к развязке. Начальнику управления капительного строительства Бурятии Виктору Гуслякову в рамках уже возбужденного уголовного дела добавили новую статью – 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ранее на него возбудили уголовное дело по статье 292 УК РФ – «Служебный подлог».



Это касается истории с медицинским оборудованием. В прошлом 2019 году Гусляков подписал документы и распорядился выплатить миллионы из госбюджета за несуществующее по факту оборудование. УКС, как заказчик имел право рассчитываться с поставщиком (ООО «Промедис») только после того, как оборудование приедет в Бурятию и будет установлено в медучреждении. На деле вся сделка прошла на бумажках, оборудование, якобы, «приняли» по скайпу и оставили на складе поставщика, в Бурятию оно на момент подписания документом не поступало.



В итоге, то самое оборудование, которое то появлялось, то исчезало со складов, наконец-то поставлено в полном объеме, что должно было быть сделано еще в декабре прошлого года. Напомним, сначала оборудования не было вовсе, в марте власти заявили о том, что какая-то часть его поставлена и находится на складах. В начале мая стало известно, что оно снова пропало и складах его нет. Теперь же, по нашей информации, оно снова появилось и на этот раз в полном комплекте.



Прикроватные мониторы пациентов, хирургические столы и тому подобное оборудование, напомним, обошлось правительству в сотни миллионов рублей. Которые, как было сказано выше, уже перечислены поставщику.



Есть вероятность, что Виктор Гусляков все же избежит уголовного наказания, поскольку никакого ущерба фактически никому не было нанесено. Оборудование для онкодиспансера все равно не могло использоваться, ведь медучреждение еще не достроено. Тем не менее, расследование продолжается.



Фото: Пресс-служба правительства Бурятии

