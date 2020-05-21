«Каждый раз под выборы «Единая Россия» придумывает для себя все новые уловки»

В Бурятии неоднозначно отнеслись к голосованию по почте





Необычной инициативой удивила Госдума на прошлой неделе. Федеральные депутаты приняли закон, позволяющий избирателям отдать свой голос как в электронном виде через Госуслуги, так и по почте. Норма не касается предстоящего голосования за поправки в Конституцию. Зато ее планируется распространить на будущие выборы органов госвласти. Готова ли Бурятия к такому нововведению, чиновники пока сказать не берутся. При этом отзывы на этот закон чаще звучат не очень оптимистичные.

Законопроект, разрешающий дистанционное голосование, принят Госдумой 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», говорится в законе.Обусловлено такое неожиданное и быстрое решение эпидемией COVID-19.«Сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологическая ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования», — сказал агентству «Интерфакс» один из авторов поправок к законопроекту, депутат Дмитрий Вяткин.Авторы сразу уточнили: предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию закон не коснется. Ведь оно не регулируется действующим законодательством о выборах.Зато предстоящие в республике выборы депутатов Госдумы, главы Бурятии, депутатов Хурала и так далее вполне могут попасть под новые правила. Впрочем, федеральные чиновники пока не торопятся внедрять новую систему по всей России. Ведь далеко не все регионы технически готовы к нововведениям.«ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности. Это же не просто объявить «мы голосуем дистанционно». А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать», - поделился заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев своим мнением с «РИА Новости».Впрочем, в Избиркоме Бурятии нам пояснили, что пока ответить на вопрос о технической готовности республики к дистанционному голосованию нельзя. В ближайшее время состоится совещание с ЦИК, где регионам и расскажут, какие именно технические требования предъявляются к возможным участникам эксперимента.В Бурятии к такой инициативе относятся неоднозначно. Например, лидер бурятского отделения ЛДПР Сергей Дорош считает, что принятые изменения недемократичны.- Закон этот мы не поддерживаем, потому что считаем, что легче будет фальсифицировать выборы. Мы все дальше и дальше уходим от нормальной демократии. Каждый раз под выборы партия власти придумывает для себя все новые уловки для победы на этих выборах, - отметил он.Тем не менее, по его словам, России нужна новая современная система голосования, но для того, чтобы она появилась, нужно провести большую работу.- Безусловно, нужно ее разрабатывать, весь мир идет по этому пути. Это надо делать всесторонне, комплексно подходить к этому вопросу, изучать все новые методики, - пояснил Сергей Дорош.Депутат Хурала, член бурятского отделения КПРФ Баир Цыренов пеняет на несовершенство избирательной системы в целом, на фоне которого нынешние поправки выглядят не так уж и угрожающе.- У нас даже традиционные способы голосования оставляют много вопросов, неуверенность в объективности избирательного процесса. А все варианты с электронным голосованием, дистанционным - они практически неконтролируемы. Мягко говоря, относимся с опасением. С другой стороны, уровень доверия к избирательной системе в обществе и так настолько низок, что испортить его уже практически нереально. Сама явка показывает, что люди не доверяют избирательной системе, - сказал он.По его словам, сначала нужно вернуть доверие граждан к избирательной системе, а уж потом ее совершенствовать.- Но для этого нужно провести хотя бы одни честные выборы.По словам депутата Хурала, члена фракции «Единая Россия» Игоря Бобкова, в Бурятии уже не раз обсуждалось предложение реформировать избирательную систему и перейти к открытому голосованию вместо тайного. Что, конечно, сильно ограничило бы права человека.- Даже во времена Сталина голосование было тайным, - сказал Игорь Бобков. - Даже Сталин, будучи жестким диктатором, не посягнул на тайное голосование.Между тем один из аргументов противников дистанционных выборов — это как раз-таки утрата тайны голосования. Ведь не факт, что за спиной учителей и врачей, голосующих удаленно, не будут стоять контролеры и записывать, кто и за кого отдал свой голос. Административный ресурс при таком раскладе, конечно, проявился бы в полной мере.В целом же многие придерживаются мнения, что поправки – это способ власти на фоне эпидемии затянуть гайки и удержаться на своих местах.- Воспользоваться этой ситуацией, связанной с пандемией, и быстренько переделать избирательное законодательство, чтобы и дальше продолжать безраздельно властвовать, мне кажется, это неправильно, - говорит Игорь Бобков. Добавляя, что организовать избирательный процесс на избирательных участках с соблюдением санитарных норм вполне возможно.Однако есть и сторонники изменений. Например, лидер фракции «Единой России» Лариса Крутиян уверена, что дистанционное голосование позволит сэкономить деньги на проведение выборов.- Я, конечно, отношусь к этому положительно. Потому что столько денег тратится на выборы, которые мы организовываем. Конечно, сейчас сложно что-то конкретное сказать, нужно сначала внимательно все изучить, - пояснила она.По ее словам, могут возникнуть сложности технического плана. Потому что далеко не во всех населенных пунктах республики есть возможность выйти в Сеть.- Где-то вообще интернета нет, где-то все сложно… У нас есть такие места, где очень сложно будет это сделать. Мы сейчас посмотрим, оценим.Вопрос о возможной экономии, впрочем, тоже довольно спорный. Ведь об отмене избирательных участков пока не говорят – дистанционное голосование будет действовать лишь как альтернатива. К тому же не исключено, что на его внедрение потребуется гораздо больше средств, чем выборы по старинке.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»