Депутат Хурала возмутился буйством криминала на Стеклозаводе в Улан-Удэ

По словам Намсарая Намсараева, «маргиналы чувствуют себя хозяевами жизни»





Сегодня на сессии Хурала Бурятии депутат Намсарай Намсараев рассказал о разгуле криминала в поселке Стеклозавод. По его словам, он неоднократно обращался в МВД с просьбой усилить патрулирование этой территории.

- Полиция, видимо, боится заезжать в этот район. Я просил выделить один экипаж патрульно-постовой службы. Неужели это так сложно? – говорил он.Он уточнил, что в этой районе живет 10 тысяч человек. При этом после 11 вечера людям страшно выходить на улицу, потому что в это время «маргиналы чувствуют себя хозяевами жизни».- Я могу там находиться, потому что их (маргиналов – прим. авт.) знаю, - при этом отметил народный избранник.Солидарен с коллегой оказался и другой депутат Игорь Бобков, который сообщил, что на Левом Берегу в Улан-Удэ ситуация не сильно отличается. Но его предложение касалось более жесткого контроля за продажей спиртосодержащей продукцией.Фото: pixabay.com