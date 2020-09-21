Депутат Хурала Бурятии страшно обидел министра

Дарья Архинчеева пожаловалась на Иринчея Матханова в комиссию по депутатской этике
По информации «Номер один», министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева направила в комиссию по депутатской этике Народного Хурала письмо с требованием дать оценку поведению депутата Иринчея Матханова. Поводом для этого стало заседание Комитета по экономической политике Народного Хурала, состоявшееся еще 3 июля. На нем рассматривался отчет о работе Фонда регионального развития Бурятии в 2019 году.
Журналистов на том заседании не было. Скупой отчет о мероприятии дала тогда пресс-служба Хурала. В нем, в частности, сообщалось, что о работе фонда резко высказался депутат Иринчей Матханов.
«По его мнению, организация не оправдывает своего предназначения. Его позиция - фонд должен поддерживать, прежде всего, предпринимателей Бурятии, помогать в реализации их идей, оформлении бизнес-проектов. В результате депутаты решили осенью еще раз заслушать руководителей фонда, а также министра по инвестициям Бурятии Дарью Архинчееву», говорилось в сообщении пресс-службы.
Что именно говорил Иринчей Матханов в адрес фонда и лично министра, не известно. Однако его слова, судя по всему, довели чиновницу чуть ли не до слез. По крайней мере, это можно предположить из текста ее жалобы.
«Не обратив внимание на ремарку, что Фонд регионального развития относится к ведению министерства экономики, (Иринчей Матханов – прим. авт.) допускал нетактичные, некорректные и необоснованные высказывания в адрес моей компетентности, уделив моей персоне много времени, вследствие чего был значительно нарушен предварительно установленный регламент проведения заседания комитета. Депутат Народного Хурала Иринчей Матханов искаженно интерпретировал мои комментарии к выступлению о деятельности ФРР, высказываясь грубыми, оскорбительными выражениями в адрес своих коллег-депутатов и в адрес моих коллег», пишет Дарья Архинчеева. И далее в том же духе.
В завершении письма министр просит комиссию ознакомиться со стенограммой заседания, рассмотреть вопрос о нарушении правил депутатской этики Иринчеем Матхановым и дать оценку его поведению.
Стенограмма действительно могла бы пролить свет, перешел ли депутат в своих высказываниях некие границы, либо Дарья Архинчеева просто не привыкла к какой-либо критике в свой адрес. Отметим, что на заседаниях комитетов Хурала действительно иногда бывает «жарко», однако ранее никому из министров не приходило в голову строчить жалобы на народных избранников.
Напомним, Дарья Архинчеева заняла кресло министра по инвестициям Бурятии в сентябре 2019 года, сменив на этом посту Антона Виноградова. Предыдущее ее место работы – исполнительный директор компании Nurba Diamonds. Там она отвечала за разработку концепции и реализацию запуска алмазной биржи на Дальнем Востоке и направление «инвестиции в бриллианты». Подробности о том, как она внезапно оказалась на посту министра, который многие считают абсолютно бесполезным, не известны. Также мало что известно и об ее успехах в работе на новой должности, если таковые вообще имеются.
Фото: «Номер один»
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