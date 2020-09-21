Депутат Хурала Бурятии страшно обидел министра

Дарья Архинчеева пожаловалась на Иринчея Матханова в комиссию по депутатской этике





По информации «Номер один», министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева направила в комиссию по депутатской этике Народного Хурала письмо с требованием дать оценку поведению депутата Иринчея Матханова. Поводом для этого стало заседание Комитета по экономической политике Народного Хурала, состоявшееся еще 3 июля. На нем рассматривался отчет о работе Фонда регионального развития Бурятии в 2019 году.