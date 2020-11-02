Глава Бурятии поблагодарил Владимира Владимировича за перевод республики в ДФО

«Эффекта, который мы получили, мы даже сами не ожидали», сказал Алексей Цыденов





Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ГТРК «Бурятия» рассказал о поддержке, полученной республикой за два года с момента включения в состав Дальневосточного федерального округа по указу президента России.

- Надо отметить, что того эффекта, который мы получили, мы даже сами не ожидали. Первое - мы существенную поддержку получили в сфере социальной поддержки граждан. У нас не было выплат на третьего ребенка. После вхождения в Дальневосточный федеральный округ, если третий ребенок в семье рождается, 12 тысяч рублей в месяц родители получают пока ему 3 года не исполнится. Добавился «дальневосточный» материнский капитал, помимо общероссийского. В этом году суммарно при рождении второго ребенка семья получает более 800 тысяч рублей. Это существенная прибавка, - отметил он.Еще одной дальневосточной мерой поддержки, которой смогли воспользоваться абсолютно все семьи Бурятии, стала единовременная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, которая сейчас составляет чуть более 24 тысяч рублей.Значительный вклад в развитие социальной сферы республики обеспечивает президентская дальневосточная субсидия. За 2019-2021 годы в ее рамках будет реализовано 113 мероприятий на общую сумму 6,8 млрд рублей.Большая часть из них уже реализована. Построены и отремонтированы медучреждения, детские сады, школы, центры допобразования, ссузы, стадионы, спортивные площадки, дома культуры, обновлено оборудование в 32 организациях здравоохранения, приобретено оборудование для центров компетенций в 16 ссузах. Завершена реконструкция ДЮСШ «Золотой Дракон», прошел капитальный ремонт трамвайных путей, закуплены 15 трамваев, приобретены здания для Центра гиревого спорта, центра «Шанс» и биатлонный центр «Снежинка».В этом году уже пришли 22 новых автобуса, строятся более 30 ФАПов и амбулаторий в районах, школа в селе Новоселенгинск, общежитие техникума в Северобайкальске, центр культурного развития в селе Саган-Нур, спортивные площадки, Центр ядерной медицины. Начались работы по строительству регионального центра единоборств, детского сада в Кяхте и многое другое.- Объекты значимые в целом для дальнейшей жизни наших жителей. С точки зрения спорта, здоровья. Поэтому отдельно хотелось бы сказать спасибо Владимиру Владимировичу за такое решение. Такая существенная поддержка по всем направлениям. И два года мы получаем дополнительные возможности, - заявил Алексей Цыденов.По программе «Дальневосточный гектар» более 1,7 тыс человек получили землю в бесплатное пользование, причем чаще всего с целью индивидуального жилищного строительства. Менее чем за год жилищные условия по программе «Дальневосточная ипотека» улучшили 1300 семей.Развитие экономики республики призваны ускорить преференциальные режимы Дальнего Востока, в частности, территорий опережающего развития. Сегодня в ТОР «Бурятия» реализуют свои проекты 6 резидентов с объемом инвестиций 6,6 млрд рублей, планируется к созданию более 1000 рабочих мест. А также механизм инфраструктурной поддержки инвесторов.- Самый яркий пример - это наш Озерный ГОК. Много о нем говорили, стояло многие годы. Когда мы вошли в ДФО, появилась мера поддержки как субсидирование внешней инфраструктуры. Инвестиции в Озерный ГОК - более 70 млрд рублей для полного развития. И плюс 12 млрд рублей нужно на внешнюю инфраструктуру – электроэнергию, водоводы и остальное. 10% от общего объема инвестиций, 7 млрд рублей, из средств федерального бюджета были предоставлены инвестору. Это позволило бизнес-плану сложиться. И работа началась. Инвестор зашел, уже в полный рост идут работы вскрышные, бурно-взрывные идет уже добыча руды. Обогатительный комбинат, безусловно, будет строится, но работы уже начались, - отметил Алексей Цыденов.Еще одним механизмом стимулирования станет реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В рамках программы до 2035 года в Бурятии планируется осуществить строительство и ремонт более 550 объектов социальной инфраструктуры. Также в Национальную программу вошло более 20 крупных внебюджетных инвестиционных проектов.Фото: пресс-служба главы Бурятии