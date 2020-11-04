Глава Бурятии: при поддержке президента мы делаем нашу республику уютной

Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днем народного единства





Уважаемые жители Бурятии! Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства! Хүндэтэ нютагаархид! Мүнөөдэр тон ехэ удхатай һайндэр угтажа байнабди. Олон тоото арадуудай нэгэдэл – манай Эсэгэ ороной хүсэн!

Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов







Фото: "Номер один"



Эта дата возвращает нас к переломным в судьбе России событиям, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского спасло нашу страну от иноземных захватчиков. И началась история великой независимой державы, чей флаг ни разу не был спущен перед врагом. Этот праздник еще раз напоминает нам о том, что сила России – в единении, в ответственности каждого из нас за судьбу Отечества, в уважении к героическому прошлому.Сегодня, спустя четыре века, наш народ снова объединяется перед лицом новой беды. COVID-19 – вирус, который заставил нас совсем по-другому взглянуть на привычные вещи: даже при высоком уровне технологического прогресса, развития науки и медицинских технологий, без таких обычных человеческих качеств, как доброта, заботливость и ответственность, без взаимовыручки и единения мы не сможем одолеть пандемию века. Меняются времена, тренды, а их ценность остается неизменной.Миролюбие и взаимоподдержка как никакие другие качества присущи народу Бурятии. У нас несколько столетий в согласии живут представители более ста разных народностей, культур и религий. Вместе, хамта – как бы ни звучало это слово на родном языке наших коренных народов, его значение для каждого из нас одинаково важно. Уважая национальное и конфессиональное разнообразие нашей республики, мы строим прочную основу дальнейшего укрепления и процветания Бурятии.При поддержке нашего президента развиваем нашу республику, делаем ее уютной для наших детей и внуков. Два года назад в преддверии Дня народного единства Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа. В республике работают все преференциальные меры поддержки Дальнего Востока.По президентской дальневосточной субсидии за два года построены и отремонтированы сотни медицинских учреждений, школ, детских садов, спортивных объектов, домов культуры, современное оборудование получают медики, студенты, новые трамваи и автобусы получил Улан-Удэ. Более полторы тысячи человек начинают осваивать «Дальневосточный гектар». «Дальневосточная ипотека» позволила улучшить жилищные условия долее чем тысячи наших жителей. Инвесторы получают инфраструктурную поддержку проектов, мы создали и теперь расширяем ТОР «Бурятия». И многие другие виды поддержки, которые стимулируют нашу экономику, улучшают уровень жизни населения.Хүндэтэ нүхэд! Буряад Уласта эбтэй эетэй зуун гаран арадууд ажаһууна. Хамта ямаршье хүндэ байдал даахабди! Сугтаа тоонтоёо хүгжөөе!Дорогие земляки! Мы – часть великой страны, великой истории. В этот праздник желаю вам счастья, благополучия, взаимопонимания и воплощения всех созидательных устремлений!