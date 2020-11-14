Глава Бурятии встретился с поставщиками лекарств

Алексей Цыденов в Москве договорился о поставках препаратов в республику



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Москву встретился с заместителем генерального директора одной из крупнейших фармацевтических компаний России «Фармстандарт», - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.



С Геннадием Швейгертом он обсудил вопросы поставок лекарственных препаратов в Бурятию.



В совещании вместе с главой республики принял участие директор государственного предприятия «Бурят-Фармация» Баир Цыренов.



Во взаимодействии с основными поставщиками медикаментов на российском рынке аптечную сеть республики представляет государственное предприятие «Бурят-Фармация». Оно будет осуществлять закупки для всей сети, в том числе и для частных аптечных организаций, так как государственные организации имеют приоритет при допуске к поставщикам.



Для своевременного осуществления закупок непосредственно у поставщиков Правительство Бурятии выделяет средства для ГП «Бурятфармация» в соответствии с актуальной потребностью.



Напомним, нехватка лекарств в аптеках республики и Улан-Удэ стала наиболее заметна этой осенью. Сначала о ней начали рассказывать жители в социальных сетях, позже это подтвердили и официальные органы.



«В настоящее время нарушения закона выявлены в аптеках Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе. Они связаны с отсутствием минимального ассортимента лекарственных средств, либо их наличием в недостаточном количестве. Нарушались условия и порядок хранения лекарств, у работников аптек отсутствовали средства индивидуальной защиты. В трех аптечных пунктах в Железнодорожном и Октябрьском районах Улан-Удэ установлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», писала прокуратура республики в конце октября этого года.



Фото: «Номер один»



