Песков прокомментировал решение главы Бурятии объявить локдаун

Руководители регионов сами принимают такие решения, сказал пресс-секретарь президента



Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА «Новости»

«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.



«Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения», - добавил Песков.



Напомним,



На предприятиях общепита ограничение не распространяется на столовые и, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в гостиницах и отелях. Также общепиту разрешено обслуживать клиентов на вынос.



Фото: kremlin.ru «Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.«Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения», - добавил Песков.Напомним, согласно указу главы Бурятии с 16 ноября в республике на две недели приостановлена деятельность торговых центров, объектов общепита, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и учреждений допобразования. Эти ограничения не распространяются на аптеки, салоны связи, объекты розничной торговли, реализующих продовольственные товары, специализированные объекты розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, организации и ИП, расположенные внутри ТЦ, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии. Также разрешена продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.На предприятиях общепита ограничение не распространяется на столовые и, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в гостиницах и отелях. Также общепиту разрешено обслуживать клиентов на вынос.Фото: kremlin.ru