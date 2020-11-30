Путин похвалил главу Бурятии за высокую рождаемость

Это показатель веры людей в улучшение ситуации, считает президент





Сегодня президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В ее ходе затрагивался ряд актуальных для республики вопросов, с решением которых руководитель государства обещал помочь. Приводим стенограмму встречи полностью.

Алексей Самбуевич, добрый день!Добрый день, Владимир Владимирович!Здравствуйте! Давайте начнём. Слушаю вас.Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за возможность прямого общения. Вы постоянно уделяете внимание республике. Открывали новый корпус Национальной библиотеки, военный госпиталь, постоянно уделяете внимание вопросам охраны озера Байкал. Еще раз хотел бы вас поблагодарить за то, что вы включили республику в Дальневосточный федеральный округ. Мы почувствовали существенные изменения и в социальной сфере, и в экономике, и в поддержке бизнеса за счет тех инструментов, которые есть в Дальневосточном федеральном округе.Сегодня хотел бы несколько слов сказать по текущей ситуации в целом в республике. Она, конечно, напряженная с точки зрения коронавируса, но по экономике достаточно стабильная.По малому и среднему бизнесу, по микропредприятиям ситуация более напряженная. Но с учетом тех мер, которые Вы приняли для поддержки бизнеса, которые правительство реализовывало, и наша небольшая помощь была, в целом удалось не допустить более тяжелого сценария, рост безработицы у нас небольшой – 1,7 процентных пункта всего. Это общая безработица. Так что в целом ситуация, повторюсь, достаточно напряженная, но с точки зрения экономики достаточно стабильная.Есть несколько вопросов, Владимир Владимирович, хотел бы с вашего разрешения задать их, если можно.Пожалуйста.У нас вопрос касается строительства защитной дамбы в городе Улан-Удэ. Город стоит на реке Селенга, основной приток Байкала. Два последних года у нас достаточно критичный подъем воды. И с учетом истории (последнее крупное наводнение было в 1993 году), если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тысяч жителей живет, там порядка 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, – порядка 319 миллиардов рублей.Раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП [федеральной целевой программе] «Охрана озера Байкал», но в 2017 году в связи с отсутствием ПСД [проектно-сметной документации] исключили. Сейчас мы ПСД подготовили и просили бы вашего поручения, чтобы мы с правительством уже в рамках нацпроекта «Экология» этот вопрос просмотрели.Понимаем, что параметры бюджета приняты, основные нацпроекты сейчас уже по основным параметрам в целом утверждены, сейчас идет декомпозиция уже по конкретным мероприятиям, по годам и так далее. Поэтому в рамках вот этой работы с правительством готовы проработать дополнительно вопрос строительства дамбы.Также вопрос, который тоже касается, наверное, больше экологии. Было ваше поручение, Владимир Владимирович, в сентябре прошлого года провести анализ водоотведения стоков, их соответствия нормативам. Скажу, что 96 процентов водосбора Байкала так или иначе идет с территории Республики Бурятия, то есть с нашей территории все впадающие в Байкал речки идут. Проверили все очистные: 35 очистных стоит на них, на байкальской водной территории, 21 из них требует достаточно оперативного принятия мер. Тоже проработали, с главой Госэкспертизы провели оценку по укрупненным расценкам и тоже бы просили вашего поручения, чтобы в рамках нацпроекта «Экология» эти вопросы с правительством отработать с учетом периода реализации и так далее.И еще вопрос, Владимир Владимирович, – вы его уже поднимали и дали поручение, и он сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» учитывается, – это развитие общественного транспорта. Для республики вопрос актуальный.К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х были не совсем правильные решения приняты, и фактически не осталось муниципального автобусного транспорта. На линию в городе выходят от 600 до 900 автобусов, в зависимости от сезона, от времени. Из них только 40 муниципальные, остальные все – частные, и это микроавтобусы. Город, агломерация более 500 тысяч человек, и, соответственно, вопрос достаточно острый.Когда голосовали по поправкам в Конституцию, параллельно шло голосование за народный бюджет, и люди в рамках народного бюджета почти единогласно выбрали приобретение автобусов. И мы за народный бюджет 20 автобусов приобрели. За счет дальневосточных субсидий 22 автобуса приобрели. Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600, это тоже не один год, это можно сделать в рамках государственно-частного партнерства. Вопрос актуальный, и просили бы вашего поручения, чтобы мы уже дальше его прорабатывали совместно с правительством.Хорошо. Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующее поручения правительству сформулирую, обязательно это сделаем.У вас, я посмотрел, инвестиции в основной капитал за предыдущие полтора-два года существенно выросли, причем намного больше, чем в среднем по стране, 49 с лишним процентов рост за предыдущие два года. За счет каких в основном проектов это, Алексей Самбуевич?Владимир Владимирович, в первую очередь это, конечно, результат национальных проектов, это результат, прямо скажем, естественных монополий: это РЖД, это Росатом, это Ростех. Но были и инвестиции компаний, не связанные с вертикально интегрированными холдингами или с бюджетной сферой – целлюлозно-картонный комбинат у нас неплохо шел и другие. Так что действительно рост был значительный.В этом году по темпам инвестиций за первое полугодие мы практически на уровне прошлого года – минус полтора процента всего. Поэтому надеемся сохранить такие темпы. Опять же повторюсь, такой рост инвестиций – это в основном во исполнение ваших решений проекты реализуются.Но хотел бы обратить внимание на объемы строительства. Вы сами знаете, они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали. На это нужно обратить особое внимание, тем более, что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции – сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете.Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения. Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания. Мы с вами об этом тоже и при личных встречах раньше говорили.Понятно, что это процесс многовекторный, это касается создания новых рабочих мест, кстати говоря, за счет реализации тех инвестпроектов, о которых мы сейчас говорим. Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера.Конечно, нужно обратить внимание на аварийный фонд, аварийного жилья многовато.И о чем бы еще хотел сказать – об образовательной инфраструктуре. Это и школы – дети учатся в две, а, наверное, в некоторых местах и в три смены, – и дошкольные учреждения. Какие здесь планы у вас?Владимир Владимирович, вы правильно отметили, действительно у нас есть проблема третьей смены. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить правительство за то, что поддержка идет, нам выделяют средства, мы строим школы. И в следующем году вопрос третьей смены будет ликвидирован полностью.Также по детским садам тоже идет существенная поддержка. Мы за последние три года 24 детских сада суммарно с учетом этого и следующего года вводим – это беспрецедентные объемы.К сожалению, не решается вопрос очередей еще, поскольку у нас хорошая демография, мы одни из лидеров в стране по рождаемости – по-моему, мы пятые в стране после Северного Кавказа. У нас дети хорошо рождаются, и с учетом этого мы соответствующую работу ведем. Вы правильно отметили, мы ее продолжим и сакцентируем.И по строительству, Владимир Владимирович, вы тоже сказали, у нас на 30 процентов рост ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом, это как раз та поддержка – дальневосточные кредиты, льготные ипотечные программы. С учетом этого, с тем, что у нас практически еженедельно Марат Шакирзянович [Хуснуллин] проводит штабы, мы в этом году надеемся выйти все-таки с ростом, а не с падением, и в следующем году вашу задачу по выходу в целом по стране до 120 миллионов [квадратных метров жилья], для нас это очень амбициозно в нашей части, но мы будем прилагать все усилия, чтобы исполнять.Алексей Самбуевич, я тоже хочу отметить позитивные тенденции в демографии. Правда, это 11-е место по стране, но, во всяком случае, это так было на июнь текущего года. Но в целом тенденция действительно хорошая. И если в России мы наблюдаем, к нашему великому сожалению, определенный спад на 0,1 процента, то у вас в республике, наоборот, рост, причем рост за счет высокого естественного прироста населения.Это, конечно, интегрированный показатель того, что в целом люди верят в то, что ситуация будет меняться и будет меняться к лучшему. Надеюсь, и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды.Документы, которые вы мне передали, я рассмотрю и обязательно соответствующим образом их оформлю.Всего доброго. Удачи вам.Спасибо.Фото: kremlin.ru