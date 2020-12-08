В Улан-Удэ сообщают об обысках в горсовете и правительстве Бурятии

В горсовете информацию об обысках уже опровергли





Сегодня ряд мессенджеров сообщил о якобы имевших место обысках, проведенных силовиками в горсовете Улан-Удэ и в правительстве Бурятии. В правительстве правоохранителей якобы, интересовал кабинет зампреда по экономическому развитию Алексея Мишенина. Сообщается, что интерес силовиков к зампреду может быть связан с его прежней работой на Новосибирском авиаремонтном заводе.