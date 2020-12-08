В Улан-Удэ сообщают об обысках в горсовете и правительстве Бурятии

В горсовете информацию об обысках уже опровергли
Сегодня ряд мессенджеров сообщил о якобы имевших место обысках, проведенных силовиками в горсовете Улан-Удэ и в правительстве Бурятии. В правительстве правоохранителей якобы, интересовал кабинет зампреда по экономическому развитию Алексея Мишенина. Сообщается, что интерес силовиков к зампреду может быть связан с его прежней работой на Новосибирском авиаремонтном заводе.
В пресс-службе горсовета информацию об обысках уже опровергли.
- Данная информация не соответствует действительности, - сказали в пресс-службе. – Горсовет работает в штатном режиме.
По зампреду правительства ситуация пока не совсем ясна. В пресс-службе правительства не смогли оперативно ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В Следственном комитете Бурятии сообщили, что ничего не слышали об обысках у зампреда.
- Наше управление никаких процессуальных и следственных мероприятий в отношении Алексея Мишенина не проводит. Ни материалов, ни уголовных дел по нему в производстве наших следователей нет, - прокомментировали в пресс-службе следственного ведомства.
Получить комментарии от других силовых ведомств пока не удалось.
Напомним, две недели назад группа силовиков из Москвы под руководством представителя главного управления собственной безопасности МВД России Сергея Авдеева и сотрудники центрального аппарата СКР провели обыск в доме зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского. Операция проводилась в условиях строжайшей секретности. Об этом визите не знали даже руководители местных правоохранительных органов. По словам самого Петра Мордовского, обыск был связан с убийством двух девушек в 2002 году, в причастности к которому подозревают полицейских.
Фото: «Номер один»
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