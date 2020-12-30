Бессменный глава избиркома Бурятии уйдет в отставку

По данным источников, она состоится после новогодних праздников





Руководитель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский после новогодних праздников уйдет в отставку. Об этом «Номер один» сообщил информированный источник в правительстве республики. При этом источник затруднился сказать, кто может прийти на смену уходящему на пенсию чиновнику.