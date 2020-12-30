Бессменный глава избиркома Бурятии уйдет в отставку

По данным источников, она состоится после новогодних праздников
Руководитель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский после новогодних праздников уйдет в отставку. Об этом «Номер один» сообщил информированный источник в правительстве республики. При этом источник затруднился сказать, кто может прийти на смену уходящему на пенсию чиновнику.
Отметим, информация о возможной отставке главы Избиркома появилась в соцсетях еще неделю назад. Однако сам Ивайловский тогда ее опроверг.
69-летний кандидат юридических наук Дмитрий Ивайловский возглавляет Избирательную комиссию Бурятии с июня 2003 года. Ранее он замещал должность первого заместителя министра экономики, был председателем комитета правительства Бурятии по внешним экономическим связям, руководил группой помощников президента РБ.
В целом работа Ивайловского на своем посту не вызывала серьезных нареканий ни со стороны политбомонда республики, ни из федерального центра. Правда, в этом году Москва «обидела» главу республиканского избиркома при выплате вознаграждения за работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию. Тогда руководители региональных избиркомов получили вознаграждение в соответствии с «размером ведомственного коэффициента». У большинства из них он составил 2,5, у нескольких - 2. И лишь главы двух избиркомов – Бурятии и Ненецкого автономного округа – получили по минимуму. Им установили коэффициент выплат, равный «единице».
Фото: «Номер один»
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