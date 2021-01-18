Глава Бурятии отправил первого зампреда правительства в «ссылку»

Алексей Цыденов представил новую структуру и состав правительства
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства. Напомним, указ об отставке республиканского правительства Алексей Цыденов подписал 15 января. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства.
Согласно новой структуре исполняющим обязанности первого зампреда правительства станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии. Первый зампред будет курировать министерства экономического блока: Минфин, Минэк и министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к Минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций, должность отдельного министра по инвестициям упраздняется.
На должность министра финансов предложен бывший первый замминистра финансов Георгий Мадаев. Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного Хурала для переутверждения на должность министра экономического развития. Антон Виноградов, имевший статус зампреда - главы Полномочного представительства Бурятии при президенте РФ, в статусе зампреда правительства — министра будет руководить Министерством промышленности и инвестиций. Однако в отличие от других зампредов, имеющих самостоятельный статус, находиться Антон Виноградов будет в штате Минпрома на ставке министра с зарплатой министра.
Исполняющим обязанности зампредседателя правительства, отвечающего за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры, назначен глава Тункинского района Иван Альхеев. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов. У министерства сменится название, теперь это будет Министерство природных ресурсов и экологии. Пост министра займет Сергей Матвеев, который в настоящее время является президентом Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, экспертом комиссии по общественной оценке, нормативно-правовых актов, качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой работы Минприроды России. Сохранят свои посты глава Минимущества Маргарита Магомедова, глава Минтуризма Мария Бадмацыренова и глава Минкультуры Соелма Дагаева.
В ведении зампреда правительства Вячеслава Цыбикжапова появится Комитет цифрового развития, который возглавляет председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Валерий Андронов. Он получит статус члена правительства. Вячеслав Цыбикжапов продолжит курировать иинистерство социальной защиты населения, министерство спорта и молодежной политики, министерство здравоохранения и министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят свои посты.
На посту зампреда правительства за развитие инфраструктуры будет отвечать Евгений Луковников. В его подчинении остаются два министерства: министерство строительства и ЖКХ и министерство транспорта, энергетики и дорожного. Николай Рузавин сохранит пост главы Минстроя, министр транспорта и энергетики Александр Аюшеев уходит на пенсию.
Ранее занимавший должность первого зампреда правительства Бурятии Игорь Зураев назначен исполняющим обязанности главы Полномочного представительства РБ при президенте РФ.
Должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия предложено ректору БГСХА Галсану Дарееву. Сейчас он находится в отпуске, по его возвращению будет произведена процедура оформления.
Петр Мордовской сохраняет за собой статус зампреда по вопросам безопасности, в его ведение также добавляется курирование Минприроды по вопросам лесопользования.
Арестованный в конце прошлого года за махинации Алексей Мишенин освобожден от должности зампреда правительства.
Фото: «Номер один»
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