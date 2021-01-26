Игоря Зураева назвали преемником главы Бурятии

Депутаты предположили, что новое назначение для него – это повышение





На сегодняшней внеочередной сессии Хурала Бурятии депутаты утверждают новый состав правительства. В частности, парламентариям была представлена кандидатура Игоря Зураева на должность главы Полномочного представительства РБ при президенте России. Напомним, ранее он занимал должность первого зампреда главы республики

После выступления Игоря Зураева перед Хуралом, где он обещал плодотворно работать, депутаты начали обсуждение его кандидатуры. Критических выступлений не было, по большей части депутаты поддержали экс-первого зампреда. А также высказали свои пожелания.Например, депутат Сергей Пашинский, возглавляющий предприятие по производству овощей, попросил обратить внимание на лоббирование на федеральном уровне бурятского бизнеса среднего звена.А депутат Буда-Ширап Батуев и вовсе предположил, что глава Бурятии готовит себе преемника.- Игорь Иванович (Зураев – прим. авт.) успешно прошел муниципальный уровень, республиканский уровень, теперь мы его направляем на федеральный уровень. Если там все нормально пройдет, то можно считать, что преемник готов, - заявил он.Окончательное решение по назначению депутаты примут во время тайного голосования.Фото: «Номер один»