В Улан-Удэ на несанкционированной акции задержали 34 человека

Вторая акция в поддержку Навального получилась малочисленной
Как сообщила уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, на состоявшейся 31 января в Улан-Удэ несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 34 человека. Семь человек, после проведения профилактической беседы, отпустили, на остальных составили административные протоколы.
По подсчетам Жамбаловой, на акцию собралось 50-60 человек. По словам омбудсмена, участников было намного меньше, чем 23 января, а само мероприятие длилось не больше часа. Уполномоченная уверена, что участников стало меньше благодаря, в том числе, и ее работе.
– Дали свои результаты разъяснения, которые мы с общественниками и уполномоченным по правам ребенка в Бурятии Натальей Ганькиной дали на прошлой неделе. Предостеречь подростков от необдуманных действий также помогла кампания в СМИ и соцсетях, – уверена Жамбалова.
Она добавила, что на мероприятии был министр внутренних дел, который лично обращался к присутствующим с просьбой разойтись по домам и не нарушать закон. По ее мнению, «представители полиции действовали корректно».
– Утром посетила изолятор временного содержания в Улан-Удэ, встретилась с тремя задержанными с прошлого мероприятия. Двое из них сожалеют о том, что приняли участие в несанкционированном мероприятии. Так, 19-летний студент рассказал о мотивах своего участия – хотел собрать побольше лайков на своей странице в сети Тик-Ток. По его словам, он даже не думал, что все это приведет к 13 суткам ареста, – описала события Юлия Жамбалова.
Напомним, участников акции 31 января действительно было меньше, чем на прошлых выходных. По оценкам присутствовавшего на месте событий корреспондента «Номер один», на площади Революции собралось около ста человек – меньше, чем число направленных туда силовиков. Задержания начались практически сразу. Росгвардейцы оцепили площадь Революции, не впускали и не выпускали оттуда людей. Когда активисты двинулись по Арбату в сторону площади Советов, дорогу им преградила стена сотрудников Росгвардии.
Отметим, по Арбату в этот момент пройти было сложно даже обычным прохожим. Так, силовики не давали пройти одной женщине, а когда она начала кричать, что не имеет никакого отношения к шествию, ее все-таки пропустили. Следом за ней попытался пройти мимо студент, однако его быстро задержали. Кроме того, во время несанкционированной акции один из участников устроил одиночный пикет с плакатом с надписью «Жамбалова в тюрьму». Мужчина выкрикивал эти же слова, а через некоторое время к нему присоединились еще несколько человек. Через некоторое время подбежали сотрудники полиции, скрутили пикетчика и увели в автозак.
Фото: «Номер один»
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