Юрий Трутнев: «Вопросы ЖКХ Улан-Удэ вынесем на уровень правительства России»

Тепловые и экологические проблемы города будут решать на самом высшем уровне





Впервые в истории проблема теплоснабжения Улан-Удэ будет обсуждаться отдельным вопросом на заседании правительства России. Городские и республиканские власти донесли свои чаяния до руководства страны. Точку, что дальше тянуть нельзя, поставил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Стандартная задача - доставка отопления и горячей воды населению в Улан-Удэ превратилась в критическую проблему. Десятилетиями, еще с советских времен, власти больше обозначали проблему, чем ее решали. В результате к 20-м годам 21 века столица Бурятии подошла с теплоснабжением, которое не отвечает требованиям современного города. И становится источником других важнейших проблем - от доходов населения до состояния воздуха в Улан-Удэ.Поэтому совещание по вопросам ЖКУ в Улан-Удэ с участием полпреда прошло насыщенно и бурно. Проблемы города в теплоснабжении Юрий Трутнев обозначил сразу:- Состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части теплоснабжения, стало существенным тормозом в развитии Улан-Удэ, а значит, и развитии всей Бурятии. Жители 98,4% индивидуальных жилых домов, в которых проживают 34% населения, для отопления до сих пор используют дрова и уголь; 149 многоквартирных жилых домов, 18 социальных объектов и 5 предприятий в Улан-Удэ отапливается котельными, работающими на мазутном топливе. Планировалась реализация проекта по переподключению микрорайона Стеклозавод на централизованное отопление. К сожалению, проект застопорился. Подобное отношение к людям, к экологии совершенно недопустимо, - заявил полпред.Дальше начались нагоняи федеральным властям за сокращение 10-процентного федерального бюджета, в том числе за счет улан-удэнских проектов:- Вы говорите на каком-то новом для меня языке. Как так получилось? Я знаю про 10 процентов. Но разговор о том, что, когда мы что-то сокращаем, мы ориентируемся на приоритет: что можно сократить, а что нельзя. Президент считает, что развитие Дальнего Востока – это приоритет России. Вы как-то по-другому считаете?», - спросил Юрий Трутнев у заместителя министра строительства РФ Максима Егорова.И обозначил месяц срока: «Я месяц жду, через месяц я пишу доклад председателю правительства, о том, что ваши действия не соответствуют приоритетам, установленным президентом Российской Федерации».После того, как теплоснабжение в Улан-Удэ внезапно стало приоритетом, установленным президентом России, Юрий Трутнев перешел к деталям. Обсудили три участка в Улан-Удэ, где теплоснабжение надо реформировать здесь и сейчас. Это центральная часть города, «сотые кварталы» и поселок Стеклозавода.Как заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, в центральной части города в рамках реновации возможно построить около 170 тысяч квадратных метров жилья, что улучшит условия проживания более 10 тысяч улан-удэнцев и уменьшит выбросы в атмосферу от печного отопления. Однако, без новых систем теплоснабжения жилье просто некуда будет подключать.Такая же история с котельной Юго-Западная в «сотых кварталах». Там необходимо реконструировать котельную и довести ее до расчетной нагрузки в обеспечении теплом 700 тысяч квадратных метров.А тепломагистраль №3, которая должна будет обеспечить централизованным теплом жителей Стеклозавода, федералы выкинули из бюджета, и требуется обратный ее завод в соответствующие «строки».Уже только эти три мероприятия существенно облегчат жизнь улан-удэнцев и снизят нагрузку на атмосферу за счет снижения частного сектора и отопления мазутом и углем. Юрий Трутнев понял, что у него просят федеральных денег. Без них провести такие серьезные преобразования в Улан-Удэ невозможно. В результате, Юрий Трутнев раздал «всем сестрам» - федеральным ведомствам, «по серьгам».Минстрою России поручено: включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» мероприятия по реконструкции тепломагистрали №3 Улан-Удэ, реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры центральной части города; подготовить совместно с Республикой Бурятия схему развития теплоснабжения Улан-Удэ.Минприроды России, Росприроднадзору поручено подготовить доклад об экологической ситуации в Улан-Удэ и предложить к реализации мероприятия для ее улучшения.Также на совещании рассмотрели экологические программы для Улан-Удэ, а также Селенгинска, Гусиноозерска, с перспективой включения их в федеральный проект «Чистый воздух». В них три направления – коммунальное хозяйство, теплоэнергетика, транспортная инфраструктура. Бурятия будет защищать проект в Минприроды России, случится это предположительно до конца февраля.Главным итогом совещания можно считать фразу Юрия Трутнева: «Вопросы ЖКХ Улан-Удэ мы вынесем вопрос на уровень федерального правительства». Таким образом, лоббистские усилия мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и главы Бурятии Алексея Цыденова начали приносить реальные результаты. Тепловые и экологические проблемы столицы Бурятии будут решать на самом высшем уровне.Фото: пресс-служба правительства Бурятии