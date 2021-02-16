Глава Минздрава Бурятии нашла заместителя в реабилитационном центре

Первым замом Евгении Лудуповой станет Людмила Цыбикова
В правительстве Бурятии подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности первого заместителя министра здравоохранения - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Победителем стала Людмила Цыбикова.
Людмила Цыбикова с 2014 года возглавляет Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый». До этого трудилась главврачом Городской поликлиники №1, также некоторое время являлась председателем комитета здравоохранения администрации Улан-Удэ.
Во второй этап конкурса также прошел заместитель главврача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики», депутат горсовета Улан-Удэ Валерий Амагыров. Его рекомендовано включить в кадровый резерв Минздрава Бурятии.
Отметим, победа в конкурсе не означает автоматическое назначение на должность. Теперь Людмиле Цыбиковой необходимо пройти предусмотренную законодательством проверку, в том числе в правоохранительных органах. К слову, именно на ней провалился предыдущий победитель конкурса - заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко Анатолий Дмитриев. В ходе проверки у него обнаружились счета в зарубежных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса. В итоге Анатолия Дмитриева назначили главврачом Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Фото: rcd-svetly.bur.socinfo.ru
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