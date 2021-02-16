Глава Минздрава Бурятии нашла заместителя в реабилитационном центре

Первым замом Евгении Лудуповой станет Людмила Цыбикова





В правительстве Бурятии подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности первого заместителя министра здравоохранения - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Победителем стала Людмила Цыбикова.