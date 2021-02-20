Глава Бурятии и уволенный им министр обменялись любезностями

«Шесть лет мы работали на одном дыхании», - отметил, сдавая дела, Даба-Жалсан Чирипов



19 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов представил коллективу министерства сельского хозяйства нового руководителя Галсана Дареева. В мероприятии также принял участие бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.



- Я хотел бы поблагодарить Даба-Жалсана Шагжиевича за ту работу, которую он многие годы вёл. Многое было сделано в сельскохозяйственной отрасли: республика вошла во множество программ, появилось больше мелиорированных земель, открыты СПоКи и многое другое, - отметил Алексей Цыденов. – Безусловно, сельское хозяйство - одна из базовых отраслей, это основа жизнедеятельности республики. У нас половина населения живёт на селе, и сельское хозяйство – это занятость людей на селе, это жизнь, - заявил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии также подчеркнул, что развитие сельского хозяйства – одна из стратегических задач республики и перед министерством сельского хозяйства стоит ответственная задача. «Теперь ответственность будет нести Галсан Дареев. Он дальше будет продолжать реализовывать проекты, планы, найдет новые подходы. Нам нужно повышать урожайность, повышать эффективность животноводства, у нас дефицит молока, развитие овощеводства приобретает большее значение. В целом много вопросов и по ветеринарии и рыболовству, сельской ипотеке, экспорту и многим другим направлениям», - сказал Алексей Цыденов.



В свою очередь Даба-Жалсан Чирипов поблагодарил всех за многолетнюю совместную работу в министерстве сельского хозяйства.



- Шесть с половиной лет мы прошли динамично, работали на одном дыхании. Алексей Самбуевич все достижения и проблемы, которые есть, мы с вами решали сообща, поэтому сегодня Галсану Дарееву в новой должности желаю успехов, сплочённой командой работать дальше, вывести агропромышленный комплекс на новый виток развития. Спасибо, - поблагодарил всех за работу экс-министр.



Без слов благодарностей не обошёлся и новый министр Галсан Дареев.



«Большое спасибо за оказанное доверие, я понимаю всю значимость и ответственность своей должности. Я человек не новый в сельском хозяйстве, знаю его проблемы и пути их решения. Алексей Самбуевич, вы правильно говорите, что нужно использовать новые технологии, применять новые подходы. Мы также будем продолжать развивать стратегические направления, молочное и мясное скотоводство, будем работать над аудитом, рассмотрим вопросы цифровизации сельского хозяйства. Я думаю, что с нашей командой у нас всё получится. Нам, конечно, предстоит большая и сложная работа, но, я думаю, все вместе мы сделаем всё возможное и наше сельское хозяйство будет передовым, - подчеркнул он.



Министр планирует повысить управляемость и улучшить экономическую эффективность аграрного сектора. Уже 21 февраля он посетит Бичурский район, где проведет встречу с сельхозтоваропроизводителями республики. Главные вопросы: прохождение зимне-стойлового периода, подготовка к весенне-полевым работам и проблемные моменты. Следующий визит - 22 февраля в Кяхтинский район.



Напомним, бывший глава Курумканского района Даба-Жалсан Чирипов возглавил Минсельхоз Бурятии в 2015 году еще при прежнем главе Бурятии Вячеславе Наговицыне. В том же году в правительстве появилась новая должность - зампреда по агропромышленному комплексу, которую совместили с должностью министра сельского хозяйства.



В январе этого года глава Бурятии отправил в правительство в отставку, а затем объявил о его новой структуре и кадровом составе. В отличие от большинства чиновников из прежнего кабинета, Даба-Жалсан Чирипов в новый состав правительства не попал.



Фото: Минсельхоз Бурятии