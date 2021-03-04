Президент Татарстана главе Бурятии: «У вас пляжи как в Рио-Де-Жанейро»

В Татарстане много желающих Байкал, отметил Рустам Минниханов





4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу, на которой обсудили расширение сотрудничества между регионами.

- Сегодня состоялось заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России». Вы, как член совета директоров, рассматривали вопросы, в том числе, развития Улан-Удэнского авиационного завода. Были приняты важные решения, которые послужат для развития всего холдинга и нашего завода. В этом направлении у вас очень плотное сотрудничество, - отметил глава Бурятии.Стороны обговорили возможности организации обмена опытом муниципальных служащих, сотрудничества в сфере лесной промышленности, в области фармацевтики и в развитии туризма.- У нас желающих увидеть Байкал очень много. Таких мест как Байкал, в мире нет. Тем более, Байкал со стороны Бурятии совершенно другой: у вас пляжи как в Рио-Де-Жанейро, - заявил Рустам Минниханов.Затем президент Татарстана встретился с представителями татарской диаспоры в Бурятии. Председатель Совета общественной организации Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии Сажида Баталова другие представители общины рассказали Рустаму Минниханову о своей общественной деятельности, сохранении традиций и культуры.Фото: пресс-служба правительства Бурятии