Глава Бурятии: для республики РЖД - крупнейший налогоплательщик и работодатель

Алексей Цыденов пообщался с гендиректором компании и новым начальником ВСЖД
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с руководящим составом Восточно-Сибирской железной дороги. Руководитель компании представил нового начальника ВСЖД. Как уже сообщал «Номер один», филиал возглавил Вадим Владимиров, ранее занимавший должность начальника Красноярской железной дороги.
Глава Бурятии отметил важность проектов, реализуемых «Российскими железными дорогами» на территории республики и выразил готовность активного сотрудничества в будущем. Также он поблагодарил Василия Фролова, который ранее руководил Восточно-Сибирской железной дорогой.
- Хочу поблагодарить Василия Фёдоровича за ту работу, которую вели вместе, и, безусловно, продолжим также дальше работать, поскольку реализация проекта развития восточного полигона во многом связана с Бурятией. Но и в целом, Олег Валентинович (Белозёров – прим. авт.), хочу поблагодарить компанию и вас лично за ту работу, которая ведется. Много проектов реализовано компанией на территории республики. Вводится вокзальный комплекс небольших станций, закончена реконструкция вокзала в Улан-Удэ. Мы получили новый, красивый, современный вокзал, это очень важный проект для нас. Также в рамках соглашения по развитию восточного полигона вместе с вами реализуем экологические мероприятия по защите Байкала, по правильной организации работ с минимальным экологическим ущербом. В ближайшее время предстоит реализация проекта по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ, что тоже очень важно для нас. Проект реконструкции станции Наушки, и повышение объема перевозок, сообщения с Монголией и Китаем через Наушки, и т.д. В целом, хочу отметить, что для республики «Российские железные дороги» - это крупнейший налогоплательщик и работодатель. Это стратегическая отрасль для нас. Будем также работать дружно, сообща, в одном направлении, - обратился к руководству компании Глава Бурятии.
Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров также отметил масштаб проводимой совместно с республикой работы.
На совещании Олег Белозеров представил главам регионов восточного полигона и руководящему составу нового начальника Восточно-Сибирской железной дороги.
– Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, представляя коллективу нового начальника железной дороги.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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