Глава Бурятии: для республики РЖД - крупнейший налогоплательщик и работодатель

Алексей Цыденов пообщался с гендиректором компании и новым начальником ВСЖД





Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с руководящим составом Восточно-Сибирской железной дороги. Руководитель компании представил нового начальника ВСЖД. Как уже сообщал «Номер один», филиал возглавил Вадим Владимиров , ранее занимавший должность начальника Красноярской железной дороги.

Глава Бурятии отметил важность проектов, реализуемых «Российскими железными дорогами» на территории республики и выразил готовность активного сотрудничества в будущем. Также он поблагодарил Василия Фролова, который ранее руководил Восточно-Сибирской железной дорогой.- Хочу поблагодарить Василия Фёдоровича за ту работу, которую вели вместе, и, безусловно, продолжим также дальше работать, поскольку реализация проекта развития восточного полигона во многом связана с Бурятией. Но и в целом, Олег Валентинович (Белозёров – прим. авт.), хочу поблагодарить компанию и вас лично за ту работу, которая ведется. Много проектов реализовано компанией на территории республики. Вводится вокзальный комплекс небольших станций, закончена реконструкция вокзала в Улан-Удэ. Мы получили новый, красивый, современный вокзал, это очень важный проект для нас. Также в рамках соглашения по развитию восточного полигона вместе с вами реализуем экологические мероприятия по защите Байкала, по правильной организации работ с минимальным экологическим ущербом. В ближайшее время предстоит реализация проекта по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ, что тоже очень важно для нас. Проект реконструкции станции Наушки, и повышение объема перевозок, сообщения с Монголией и Китаем через Наушки, и т.д. В целом, хочу отметить, что для республики «Российские железные дороги» - это крупнейший налогоплательщик и работодатель. Это стратегическая отрасль для нас. Будем также работать дружно, сообща, в одном направлении, - обратился к руководству компании Глава Бурятии.Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров также отметил масштаб проводимой совместно с республикой работы.На совещании Олег Белозеров представил главам регионов восточного полигона и руководящему составу нового начальника Восточно-Сибирской железной дороги.– Вадим Владимирович обладает богатейшим производственным опытом, прекрасно владеет спецификой работы на восточном полигоне, зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный и ответственный руководитель, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, представляя коллективу нового начальника железной дороги.Фото: пресс-служба правительства Бурятии