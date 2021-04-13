Анатолий Кушнарев: «Деньги попадут в надежные руки и будут освоены»

Депутаты Хурала Бурятии ознакомились с ходом дел в «Байкальской гавани»





Депутаты Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Хурала Бурятии посетили особую экономическую зону «Байкальская гавань». Целью поездки стало знакомство с положением дел и перспективами развития турзоны. Парламентарии и члены республиканского правительства побывали на участках «Турка» и «Пески», ознакомились со значимыми объектами инженерной инфраструктуры: водозаборной станцией, очистными сооружениями, газовой котельной и территорией, занятой резидентами особой экономической зоны.

В ходе визита депутаты заслушали доклад нового гендиректора «Байкальской гавани» Максима Шарипова и провели видеоконференциею с компаниями-резидентами: «Грин Флоу Байкал», «ГЕО РБК» и «Байкал Эрмитаж». Резиденты представили свои проекты и рассказали об их реализации. На сегодняшний день единственный проект, доведенный инвестором до этапа экологической экспертизы, - это проект компании «Грин Флоу Байкал» по строительству всесезонного экоотеля. Концепция проекта состоит в том, чтобы создать всевозможные условия для физического, эмоционального и душевного отдыха. Одним из важных пунктов развития «Green Flow Park» является единение с природой, чему способствует расположение на побережье озера Байкал с его природными ресурсами. Отель рассчитан на гостей разных возрастов, которые предпочитают активный оздоровительный досуг.Председатель комитета Анатолий Кушнарев поинтересовался, какие «зеленые» технологии будут использованы при строительстве отеля.Гендиректор «Грин Флоу Байкал» Александр Тертычный заверил, что будет использовано максимум природных материалов.- У нас не будет пластика. В каждом номере будет отдельный кран для питьевой воды, с фильтрами. С ТКО отходов тоже будем работать по современным стандартам, - подчеркнул инвестор.Депутаты отметили важность создания благоприятных условий для развития туристической сферы республики, особенно развитие туристской инфраструктуры с учетом экологических ограничений на Байкальском побережье.Анатолий Кушнарев, подводя итоги поездки, сказал, что с приходом нового руководства в особую экономическую зону есть уверенность, что работа пойдет быстрее.- Общее мнение сложилось позитивное. Есть движение вперед, видим конкретные шаги. Хочется поддержать реализацию этих проектов. Конечно, вопросы остаются, будем решать их сообща, вместе с правительством. Мы видим, что средства нужны, деньги попадут в надежные руки, и будут освоены. Нужно создавать инфраструктуру, ведь теперь это наша собственность, иначе мы потеряем резидентов, и соответственно туристов, а этого допустить нельзя, - сказал Анатолий Кушнарев.Обсуждение вопросов по дальнейшему развитию «Байкальской гавани» будет продолжено на «круглом столе» в Народном Хурале в конце апреля, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: Хурал Бурятии