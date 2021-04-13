Алексей Цыденов лично принял заявление о выдвижении Леонида Белых на праймериз «Единой России»

Директор улан-удэнского авиазавода заявил о намерении работать в команде главы Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов, только что вернувшийся из рабочей поездки, сегодня лично участвовал в работе оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования партии «Единая Россия». Заявление о выдвижении своей кандидатуры на праймериз подал управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода, депутат Народного Хурала, Герой труда России Леонид Белых.



При приеме документов у него Алексей Цыденов отметил, что что Улан-Удэнский авиационный завод является опорным предприятием как в Бурятии, так и в холдинге «Вертолеты России». «В этом заслуга Леонида Яковлевича Белых», - подчеркнул глава республики.



- Наш завод – флагман промышленности, - сказал Леонид Белых. - Общая задача сегодня – развивать промышленность в Бурятии, наращивая количество рабочих мест и налогов в бюджет. Имея опыт в этом вопросе, я уже взялся помогать Улан-Удэнскому приборостроительному объединению. Всем нам нужно объединить усилия для развития экономики республики, в том числе - на федеральном уровне.



Леонид Белых подчеркнул, что работает и намерен дальше работать с полной самоотдачей в команде Алексея Цыденова.



Глава Бурятии напомнил, что единственная в стране политическая партия, которая проводит предварительное голосование — это «Единая Россия». Праймериз дают возможность избирателям самим решить, какие кандидатуры они хотят видеть в избирательном бюллетене. Все остальные партии определяют своих кандидатов без массового участия граждан.



Алексей Цыденов призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нем участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».



Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. В истории завода были периоды, когда он выпускал не только вертолеты, но и самолеты. Сегодня У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.



Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведенных на У-УАЗ единиц авиатехники приближается к 10 тысячам.



Серьезный технологический потенциал Улан-Удэнского авиационного завода позволяет оперативно осваивать производство новых типов летательных аппаратов, сочетать изготовление опытных образцов с выпуском серийной авиатехники.



Налоговые платежи и сборы Улан-Удэнского авиационного завода в 2020 году составили 4,7 млрд рублей, в казну Бурятии - 2,4 млрд рублей.



Фото: buriat.er.ru

