Главе Бурятии разрешили выделять землю под собачьи приюты без торгов

Депутаты приняли закон, написанный ради переноса приюта «Надежда»





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в закон «О земле», позволяющие выделять землю в аренду без проведения торгов под создание приютов для бездомных животных.