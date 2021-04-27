27.04.2021
Главе Бурятии разрешили выделять землю под собачьи приюты без торгов

Главе Бурятии разрешили выделять землю под собачьи приюты без торгов

Депутаты приняли закон, написанный ради переноса приюта «Надежда»

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в закон «О земле», позволяющие выделять землю в аренду без проведения торгов под создание приютов для бездомных животных.

Необходимость принятия этого закона обусловлена недавними событиями вокруг нападения собак на людей.

Напомним, «собачий вопрос» в Улан-Удэ обострился после того, как девушка и ребенок серьезно пострадали от нападения собак в микрорайоне Забайкальский. Комитет городского хозяйства тогда сделал предположение, что напавшие на людей собаки сбежали из расположенного в микрорайоне приюта «Надежда». После этого жители поселка провели сход и потребовали убрать приют из их района.

Волонтеры обвинения в причастности своих собак к нападениям отрицали. Они говорили, что на момент создания приюта «Надежда» поблизости не было жилой застройки, дома вокруг него построили уже позже.

Тем не менее, вопрос о переносе приюта уже практически решен, и власти ищут варианты для предоставления приюту «Надежда» нового участка. Но по закону выделять землю без торгов нельзя. Поэтому в Хурал был внесен этот законопроект.

Депутаты в свою очередь интересовались, будет ли учитываться мнение жителей района, в который планируется перенести собачий приют. По словам министра имущественных и земельных отношений Маргариты Магомедовой, жителей никто спрашивать не будет. Что касается места, куда власти перенесут приют, то с ним чиновники еще не определились.

Фото: «Номер один»

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