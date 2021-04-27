Главе Бурятии разрешили выделять землю под собачьи приюты без торгов

Депутаты приняли закон, написанный ради переноса приюта «Надежда»
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрели изменения в закон «О земле», позволяющие выделять землю в аренду без проведения торгов под создание приютов для бездомных животных.
Необходимость принятия этого закона обусловлена недавними событиями вокруг нападения собак на людей.
Напомним, «собачий вопрос» в Улан-Удэ обострился после того, как девушка и ребенок серьезно пострадали от нападения собак в микрорайоне Забайкальский. Комитет городского хозяйства тогда сделал предположение, что напавшие на людей собаки сбежали из расположенного в микрорайоне приюта «Надежда». После этого жители поселка провели сход и потребовали убрать приют из их района.
Волонтеры обвинения в причастности своих собак к нападениям отрицали. Они говорили, что на момент создания приюта «Надежда» поблизости не было жилой застройки, дома вокруг него построили уже позже.
Тем не менее, вопрос о переносе приюта уже практически решен, и власти ищут варианты для предоставления приюту «Надежда» нового участка. Но по закону выделять землю без торгов нельзя. Поэтому в Хурал был внесен этот законопроект.
Депутаты в свою очередь интересовались, будет ли учитываться мнение жителей района, в который планируется перенести собачий приют. По словам министра имущественных и земельных отношений Маргариты Магомедовой, жителей никто спрашивать не будет. Что касается места, куда власти перенесут приют, то с ним чиновники еще не определились.
Фото: «Номер один»
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