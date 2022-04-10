СКОРБИМ 10.04.2022 в 11:00
На Украине героически погиб разведчик Даба Цыремпилов
За отличную и безупречную службу в рядах ВС был награжден многими медалями Минобороны РФ
1 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Цыремпилов Даба Буянтуевич, гвардии старший сержант, заместитель командира взвода разведывательной роты пятой гвардейской отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Даба Буянтуевич родился 26 июня 1984 года в селе Алла Курумканского района первым ребенком в многодетной семье Цыдымы Батуевны и Буянто Дабаевича.
В 1990 году поступил в 1 класс Дыренской средней общеобразовательной школы и окончил ее в 2001 году.
По воспоминаниям учителей, Даба отличался среди сверстников ответственным отношением ко всему – хорошо учился, активно участвовал в школьных и районных мероприятиях, становился призером районных олимпиад по обществознанию, истории России, истории Бурятии. Будучи школьником, принимал активное участие в художественной самодеятельности школы и села, участвовал в районном фестивале «Театральная весна», где блестяще сыграл свою роль. Хороший спортсмен, входил в состав школьной команды по волейболу и баскетболу, увлекался рыбалкой. Одноклассники и друзья вспоминают его как доброжелательного, веселого, отзывчивого друга и надежного, честного, сильного, отважного товарища, который готов был всегда прийти на помощь. После окончания 11 класса Даба поступил в подготовительное отделение БГПИ в г. Улан-Удэ.
В 2002 году был призван на срочную военную службу. Службу проходил в в/ч 3525 в Митино Московской области. Дослужил до заместителя командира взвода разведывательной роты.
В 2004 году военнослужащий контрактной службы войсковой части 46108 гвардии старший сержант Даба Буянтуевич связал свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации.
С 2005 по 2014 гг. проходил службу на территории Северо-Кавказского региона.
С 2014 года по настоящее время служил в в/ч 46108 на ст. Дивизионная в г. Улан-Удэ.
В 2020 году Даба Буянтуевич в составе роты, участвуя на войсковых соревнованиях разведчиков, стал победителем Восточного военного округа среди разведывательных рот, в этом же году стали призерами, заняв 3 место среди разведывательных рот Министерства обороны Российской Федерации.
За время службы, гвардии старший сержант Даба Цыремпилов зарекомендовал себя только с положительной стороны. Поставленные командованием задачи выполнял в полном объеме, качественно и в срок, проявляя при этом должное усердие, старание и разумную инициативу. Пользовался большим уважением среди сослуживцев, был образцом при исполнении служебных обязанностей. В отношении с товарищами был честен и правдив.
За отличную и безупречную службу в рядах ВС был награжден многими медалями Министерства обороны Российской Федерации:
- «За укрепление боевого содружества», 2007 г.
- «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», 2011 г.
- «200 лет георгиевскому кресту», 2011 г.
- «За службу на Северном Кавказе», 2012 г.
- нагрудный знак «За службу на Кавказе», 2013 г.
- «За воинскую доблесть 2 степени», 2014 г.
- «За укрепление боевого содружества», 2016 г.
- «За отличие в военной службе 3 степени», 2016 г.
- «За участие в военном параде в День Победы», 2018 г.
- «100 лет военной разведке ВС России», 2018 г.
- «Участнику маневров войск (сил) «Восток - 2018»
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, семье: родителям, брату, сестрам, жене и сыну.
Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившем свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах!
Коллектив МБОУ "Дыренская СОШ"
Даба Буянтуевич родился 26 июня 1984 года в селе Алла Курумканского района первым ребенком в многодетной семье Цыдымы Батуевны и Буянто Дабаевича.
В 1990 году поступил в 1 класс Дыренской средней общеобразовательной школы и окончил ее в 2001 году.
По воспоминаниям учителей, Даба отличался среди сверстников ответственным отношением ко всему – хорошо учился, активно участвовал в школьных и районных мероприятиях, становился призером районных олимпиад по обществознанию, истории России, истории Бурятии. Будучи школьником, принимал активное участие в художественной самодеятельности школы и села, участвовал в районном фестивале «Театральная весна», где блестяще сыграл свою роль. Хороший спортсмен, входил в состав школьной команды по волейболу и баскетболу, увлекался рыбалкой. Одноклассники и друзья вспоминают его как доброжелательного, веселого, отзывчивого друга и надежного, честного, сильного, отважного товарища, который готов был всегда прийти на помощь. После окончания 11 класса Даба поступил в подготовительное отделение БГПИ в г. Улан-Удэ.
В 2002 году был призван на срочную военную службу. Службу проходил в в/ч 3525 в Митино Московской области. Дослужил до заместителя командира взвода разведывательной роты.
В 2004 году военнослужащий контрактной службы войсковой части 46108 гвардии старший сержант Даба Буянтуевич связал свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации.
С 2005 по 2014 гг. проходил службу на территории Северо-Кавказского региона.
С 2014 года по настоящее время служил в в/ч 46108 на ст. Дивизионная в г. Улан-Удэ.
В 2020 году Даба Буянтуевич в составе роты, участвуя на войсковых соревнованиях разведчиков, стал победителем Восточного военного округа среди разведывательных рот, в этом же году стали призерами, заняв 3 место среди разведывательных рот Министерства обороны Российской Федерации.
За время службы, гвардии старший сержант Даба Цыремпилов зарекомендовал себя только с положительной стороны. Поставленные командованием задачи выполнял в полном объеме, качественно и в срок, проявляя при этом должное усердие, старание и разумную инициативу. Пользовался большим уважением среди сослуживцев, был образцом при исполнении служебных обязанностей. В отношении с товарищами был честен и правдив.
За отличную и безупречную службу в рядах ВС был награжден многими медалями Министерства обороны Российской Федерации:
- «За укрепление боевого содружества», 2007 г.
- «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», 2011 г.
- «200 лет георгиевскому кресту», 2011 г.
- «За службу на Северном Кавказе», 2012 г.
- нагрудный знак «За службу на Кавказе», 2013 г.
- «За воинскую доблесть 2 степени», 2014 г.
- «За укрепление боевого содружества», 2016 г.
- «За отличие в военной службе 3 степени», 2016 г.
- «За участие в военном параде в День Победы», 2018 г.
- «100 лет военной разведке ВС России», 2018 г.
- «Участнику маневров войск (сил) «Восток - 2018»
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, семье: родителям, брату, сестрам, жене и сыну.
Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившем свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах!
Коллектив МБОУ "Дыренская СОШ"
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