СКОРБИМ 22.04.2022 в 09:49
Военнослужащий из Бурятии ценой своей жизни спас 150 сослуживцев
Будучи тяжелораненым, Артем Дамбаев добровольно остался прикрывать отход колонны бронетехники
В ходе военной спецоперации на Украине героически погиб Дамбаев Артем Даши-Цыренович, 1997 г.р, с.Зугмара, сержант. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Сержант Артем Дамбаев из бурятского села Зугмара Забайкальского края. Служил в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригаде.
30 марта 2022 года при выходе из Киевской области батальон в котором служил Артем попал в засаду. Будучи тяжелораненым, добровольно остался прикрывать отход колонны бронетехники, чем спас жизни 150 сослуживцев. Погиб от кровопотери после двухчасового боя в окружении.
Артем Дамбаев плечом к плечу сражался с уроженцем Бурятии Балданом Цыдыповым.
Сержант Артем Дамбаев из бурятского села Зугмара Забайкальского края. Служил в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригаде.
30 марта 2022 года при выходе из Киевской области батальон в котором служил Артем попал в засаду. Будучи тяжелораненым, добровольно остался прикрывать отход колонны бронетехники, чем спас жизни 150 сослуживцев. Погиб от кровопотери после двухчасового боя в окружении.
Артем Дамбаев плечом к плечу сражался с уроженцем Бурятии Балданом Цыдыповым.
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