На Украине героически погиб десантник из Бурятии

При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине погиб Александр Кольцов. Гвардии рядовой, 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада г. Улан-Удэ.Александр родился 23 декабря 1995 в селе Нарын-Талача, Карымского района, Забайкальского края, там же окончил местную школу.Вёл активный образ жизни, с большим удовольствием принимал участие в спортивных мероприятиях. Очень любил петь и был душой компании, никогда не унывал и всех подбадривал. Близкие и друзья всегда отмечали его качества такие как добродушие, отзывчивость, безотказность, желание всем оказать помощь.После окончания 11 классов был призван на срочную военную службу. Проходил её с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года в 155-ой отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота на корабле Николая Фильченкова. В марте 2016 года заключил контракт для прохождения службы в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде г. Улан-Удэ.Во время службы дважды участвовал в военных операциях в Сирийской Арабской республике. Был награждён министерскими медалями: "За участие в военной операции в Сирии" и "За воинскую доблесть" ll степени. А так же имеется медаль за участие в учениях Восток-2018.12 марта 2022 при выполнении спецоперации по освобождению Донбасса от нацизма погиб в бою. За проявленное мужество и героизм представлен к государственной награде ордена Мужества — посмертно.Александр до последней секунды своей жизни остался верен военной присяге и воинскому долгу, навеки прославляя честь солдата Российской Федерации