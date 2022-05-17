СКОРБИМ 17.05.2022 в 13:12
На Украине в неравном бою героически погиб старшина из 11 ДШБ
Александр Отто был смертельно ранен 10 мая
Текст: Нина Павлова
При выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 10 мая трагически погиб в неравном бою Отто Александр Викторович, старшина 5-ой десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона в/ч 32364, гвардии сержант.
«Погиб, но до последней секунды своей жизни остался верен военной присяге, на веки прославил честь воина Российской Федерации»- сообщили родные Александра Отто.
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