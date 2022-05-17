На Украине в неравном бою героически погиб старшина из 11 ДШБ

«Погиб, но до последней секунды своей жизни остался верен военной присяге, на веки прославил честь воина Российской Федерации» - сообщили родные Александра Отто.

При выполнении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 10 мая трагически погиб в неравном бою Отто Александр Викторович, старшина 5-ой десантно-штурмовой роты 2-го десантно-штурмового батальона в/ч 32364, гвардии сержант.